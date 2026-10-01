पुणे

Alephata News : श्री तुळजाभवानी मातेच्या पलंगाचे राजुरीत जल्लोषात स्वागत

महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री तुळजाभवानी देवीचा मानाच्या लाकडी पलंगाचे यादव कालीन परंपरेप्रमाणे राजुरी या ठिकाणी जल्लोषात आगमन झाले.
shri tuljabhavani mata palang

shri tuljabhavani mata palang

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळेफाटा - महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री तुळजाभवानी देवीचा मानाच्या लाकडी पलंगाचे यादव कालीन परंपरेप्रमाणे राजुरी (ता. जुन्नर) या ठिकाणी गुरुवार दि. १ रोजी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास जल्लोषात आगमन झाले. राजुरी येथील तिळवण तेली समाजातील कै. बाबुराव व आप्पा रामभाऊ शिंदे (मेहतर) या घराण्याकडे पलंगाची सेवा करण्याचा मान परंपरेने आहे.

Loading content, please wait...
Rally
tuljabhavani temple
Marathi News Esakal
www.esakal.com