ग्रामीण डाक सेवकांचे मागण्यांसाठी आंदोलन 

मंचर (पुणे) : अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघटनेने प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवाजीनगर (पुणे) येथील अधीक्षक डाकघर यांच्या कार्यालयासमोर एकदिवसीय उपोषण व आंदोलन केले. या वेळी मागण्यांचे निवेदन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. डाक सेवक संघाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र राऊत, सचिव एकनाथ मंडलिक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. या वेळी वसंत तरेकर, अविनाश ढमाले, बबन गायकवाड, अशोक बांदल, युवराज काळंगे आदी डाकसेवक उपस्थित होते. ग्रामीण डाक सेवकांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा. 12, 24 व 36व्या वर्षी तीन पदोन्नती, सामूहिक विमा पाच लाख रुपये, पगारी रजा 180 दिवसांपर्यंत जमा करून त्याचे रोखीकरण द्यावे. एक हाती शाखा डाकपालकांना कंबाईन ड्यूटी भत्ता, इ.एस.आय आणि सी.जी.एच.एस. डिसपेंसरीमार्फत वैद्यकीय सुविधा मिळावी. सेवानिवृत्तीचे आर्थिक लाभ निवृत्तीच्या दिवशीच मिळावेत. कर्मचाऱ्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी, आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. एस. एस. महादेव यांनी आंदोलनाचे पत्र सचिव डाक विभाग नवी दिल्ली यांना दिले आहे, असे मंडलिक यांनी सांगितले.



