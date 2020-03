CoronaVirus : पुणेकरांनो, बागेत जाताय? थांबा...

पुणे : कोरोना विषाणू संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून कात्रज प्राणिसंग्रहालय आणि सर्व उद्याने अनिश्‍चित काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पुणे शहरात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारने शहरातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे, असे आदेशही दिले आहेत. त्याच पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. सुटीचे दिवस असल्याने बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची गर्दी होते. तेथे या विषाणूचा संसर्ग होऊ शकतो, त्यामुळे महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

सारसबाग बंद

सारसबागेतही फिरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. येथील गणपती मंदिरही दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. अभ्यासिकाही राहणार बंद

महापालिकेच्या मालकीच्या, परंतु खासगी संस्था अथवा व्यक्तींकडून चालविण्यात येणाऱ्या अभ्यासिका पुढील आदेश देईपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी काढले आहेत.

