Kirit Somaiya : किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी कथित बेकायदेशीर अतिक्रमण; लँड जिहाद चा धक्कादायक प्रकार, आंदोलनाचा दिला इशारा

जुन्नर - छत्रपती शिवरायांची जन्मभूमी असलेल्या किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी कथित बेकायदेशीर अतिक्रमण करण्यात आल्याचे सांगत भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी हा लँड जिहाद चा धक्कादायक प्रकार असून, या प्रकाराचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करत लवकरात लवकर प्रशासनाकडून अतिक्रमणविरोधात कारवाई न केल्यास ठिय्या आंदोलनाचा इशारा सोमय्या यांनी दिला..कुसुर गावच्या हद्दीत किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी असलेल्या हजरत शरीफ अब्दुल हमीद उर्फ पिरपहाडीवाले बाबा असा नामफलक असलेल्या दर्गा परिसरातील अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात तहसीलदार यांच्याकडे काही संघटनांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्ये यांच्याकडून निवेदनाव्दारे मागणी करण्यात आली होती. तसेच माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याकडे देखील याबाबतची तक्रार करण्यात आली होती..सदर तक्रारीची दखल घेत माजी खासदार सोमय्या यांनी सोमवार ता. 7 रोजी किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी भेट परिसराची पाहणी केली. हे अतिक्रमण किल्ले शिवनेरीच्या संरक्षित क्षेत्राच्या सीमारेषेच्या आत येत असल्याचे समजताच सोमय्या यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत महसूल विभाग, वन विभाग, पुरातत्व विभाग कोणतीही कारवाई न करता केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा गंभीर आरोप सोमय्या यांनी यावेळी केला..तसेच किल्ले शिवनेरीच्या पवित्र्यासोबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा देखील यावेळी त्यांनी दिला. तसेच तहसीलदार रणजीत भोसले, जुन्नरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांच्या समवेत चर्चा करून अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात सोमय्या यांनी यावेळी प्रशासनाला सूचना केल्या.यासंदर्भात राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्यासोबत याप्रकरणी चर्चा झाली असून, लवकरच याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे देखील सोमय्या यांनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.