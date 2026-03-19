Pune Ragging : कृषी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यावर ‘रॅगिंग’? असा प्रकार घडला नसल्याचा प्राचार्यांचा दावा

पुणे - कृषी महाविद्यालयात 'स्पिरिट आऊट'च्या नावाखाली प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्याला सहा महिन्यांपासून सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमांपासून दूर ठेवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे..या माध्यमातून 'रॅगिंग' होत असल्याची गंभीर तक्रार संबंधित विद्यार्थ्याने केली आहे. दरम्यान, महाविद्यालयात असा 'रॅगिंग'चा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचा दावा प्राचार्यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.'महाविद्यालयातील काही सीनियर्स विद्यार्थ्यांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. 'खाली मान घालून बोला, 'सर' म्हणा', असा दबाव टाकला जातो. महाविद्यालयात त्याला एकटे पाडले जात असून, काही विद्यार्थ्यांनी त्याचा पाठलागही केला. एका कार्यक्रमात विनाकारण वाद घालण्याचा प्रयत्न झाला. या भीतीपोटी वसतिगृह सोडून नातेवाइकाकडे राहावे लागत आहे,' असा आरोप संबंधित विद्यार्थ्याने केला आहे..याबाबत महाविद्यालय प्रशासनाकडे तक्रार देऊनही ठोस कारवाई झालेली नाही. या संदर्भात राज्यपाल आणि कुलगुरू यांच्याकडेही तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्याने केली आहे.या संदर्भात महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. महानंद माने म्हणाले, 'महाविद्यालयात अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडलेली नाही. संबंधित विद्यार्थ्याचे इतर मुलांशी पटत नाही. हा 'रॅगिंग'चा प्रकार असू शकत नाही. त्याच्याशिवाय इतर विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण नाही..केवळ महाविद्यालयातील वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तथापि या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्रशासनाने समिती नेमली आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांची चौकशी करणार असून, त्यात काही निष्पन्न झाल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल.'.