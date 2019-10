Vidhan Sabha 2019 : महायुतीचे उमेदवार योगेश टिळेकरांचा नवमतदारांशी संवाद

Vidhan Sabha 2019 : मांजरी : हडपसर मतदार संघात तरुण व नवमतदारांची संख्या मोठी आहे. भाजपा, शिवसेना, आरपीआय, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम व रयत क्रांती महायुतीचे उमेदवार आमदार योगेश टिळेकर यांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आघाडी घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गारुडाने प्रभावित हे नवमतदारही टिळेकर यांच्या प्रचारात उतरले असून 'माझं पहिलं मत नवभारताच्या निर्मितीसाठी' असे सांगत पहिल्या मतदानासाठी उत्सुक असल्याचे चित्र दिसत आहे. आज नवमतदार तरूणाईने महायुतीचे उमेदवार आमदार योगेश टिळेकर यांची भेट घेऊन नवभारताच्या निर्मितीसाठी सोबत असल्याचे सांगितले.

Web Title: Alliance candidate Yogesh Tilekar talks to new voters in Maharashtra Vidhan sabha 2019