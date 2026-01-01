Pune Municipal Election : आघाडीत बिघाडी, तर युतीत कुस्ती; खिरापतीसारखे एबी फॉर्म वाटल्याने पक्षांमध्ये अडचणी

पुणे - काँग्रेस-शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसे आघाडीत जागा वाटप निश्चित झाले असताना प्रत्यक्षात तिन्ही पक्षांकडून उमेदवारी वाटताना जादा ‘एबी फॉर्म’चे वाटप करण्यात आल्याने बिघाडी झाली आहे. हीच परिस्थिती शिवसेना-भाजपमध्ये झाल्याने युतीमध्ये कुस्ती झाली आहे. त्यामुळे यावर मार्ग कसा काढायचा, अशा प्रश्न सर्वच पक्षांपुढे उभा राहिल्याने नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी २३ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून तर उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवसांपर्यंत युती-आघाडीत मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ झाली. कार्यकर्त्यांचा वाढता दबाव आणि युती-आघाडीचे नक्की चित्र स्पष्ट होत नसल्यामुळे सर्व पक्षांनी अर्ज भरण्यास काही तास शिल्लक राहिले असताना खिरापतीसारखे एबी फॉर्मचे वाटप केले..त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत भाजप वगळता अन्य पक्षाला अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात अडचणी आल्या. दरम्यान, गुरुवारी याबाबतचे चित्र पक्षांच्या पातळीवर स्पष्ट झाले. त्यामुळे अर्ज माघारी घेण्यास दोन दिवसांचा कालावधी आहे. तोपर्यंत तरी काही प्रभागांत चौरंगी, तर काही प्रभागांत पंचरंगी लढत होणार आहे..काँग्रेसकडून १०५; ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ६८काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांच्या अधिकृत आघाडीची घोषणा झाली आहे, तर ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे यांच्यात युती झाली आहे. आघाडीच्या जागावाटपात काँग्रेसला १०० जागा, तर शिवसेनेला ६५ जागा आल्या होत्या. शिवसेनेने ६५ जागांमधून २१ जागा मनसेला देण्याचे निश्चित केले होते.प्रत्यक्षात काँग्रेसकडून १०५ हून अधिक उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ६८ जागांवर अर्जांचे वाटप करण्यात आले. मनसेकडून ४४ जागांवर उमेदवार उभे करण्यात आले आहेत..शिवसेनेतील गोंधळ मिटेनायुतीच्या निर्णयात अडकलेल्या शिवसेनेकडून उमेदवारी अर्ज भरण्यास अवघा आर्धातास राहिला असताना एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे पंधरा ते सोळा उमेदवारांच्या ‘एबी फॉर्म’मध्ये चुका झाल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही ठिकाणी कोरे, तर चुकीची नावे टाकल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.पक्षाकडून दीडशे ठिकाणी उमेदवारी अर्ज वाटप करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले तरी नेमकी कोणाला उमेदवारी देण्यात आली आहे, हा गोंधळ मिटला नसल्याने गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत पक्षाकडून अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर झाली नव्हती..भाजपकडून १५८; शिवसेनेकडून १५०निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजपमध्ये युती झाली असल्याचे दोन्ही पक्षांकडून जाहीर करण्यात आले होते. परंतु जागा वाटपाच्या चर्चेत भाजपने शिवसेनेला अखेरपर्यंत खेळत ठेवले. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या अर्धातास आधी शिवसेनेकडून १५० जागांवर एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले.भाजपकडून १५८ जागांवर उमेदवारी देण्यात आली आहे. शिवसेनेचे नेते उदय सामंत युती अभेद्य असल्याचे सांगत असले, तरी बुधवारी दिवसभर युती टिकविण्याच्या दृष्टीने दोन्ही पक्षांकडून कोणत्या हालचाली झाल्या नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.