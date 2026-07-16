Lohgaon Airport : लोहगाव विमानतळासाठी पर्यायी रस्त्याचा मार्ग मोकळा; १४ हजार ६२९ चौरस मीटर जागेचे होणार भूसंपादन

पुणे - लोहगाव विमानतळ परिसरात ३० मीटर रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी १४ हजार ६२९ चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी ३० कोटी ८३ लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली..भारतीय हवाई दलामार्फत लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरणाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे विमानतळाकडे जाणारा संरक्षण दलाच्या हद्दीतील विद्यमान १२ मीटर रुंदीचा प्रवेशमार्ग बंद होणार आहे. भविष्यातील वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन ३० मीटर रुंदीचा पर्यायी रस्ता विकसित करणे आवश्यक असल्याचे महापालिका प्रशासनाने प्रस्तावात नमूद केले आहे. सध्या ५०९ चौकाकडून विमानतळाच्या प्रवेशद्वाराकडे जाणारा रस्ता संरक्षण दलाच्या हद्दीतून जातो, मात्र विस्तारीकरणानंतर हा मार्ग उपलब्ध राहणार नाही..मुख्य सभेने १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी ३० मीटर रुंदीच्या नवीन रस्त्याची आखणी मंजूर केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने विकास आराखड्यात फेरबदल करून या रस्त्याला अंतिम मान्यता दिली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत या रस्त्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने भूसंपादनाचे नियोजन सुरू केले आहे..रस्त्यासाठी आवश्यक जागा मिळविण्यासाठी महापालिकेने मालमत्ताधारकांना टीडीआरचा पर्याय दिला होता, मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ अंतर्गत जमीन संपादित केली जाणार आहे..लोहगाव येथील सर्व्हे क्रमांक २२६, २३६, २३७, २३८ आणि २३९ मधील जमिनी यासाठी बाधित होणार आहेत. रेडीरेकनर दरानुसार ३०.८४ कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक असून, अंतिम भरपाईची रक्कम भूमी संपादन अधिकाऱ्यांकडून निश्चित केली जाईल, असे भिमाले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.