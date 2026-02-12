कोळवाडी येथील माजी विद्यार्थ्यांची स्नेहमेळाव्यानिमित्त विमान सहल
आळेफाटा, ता. १२ ः कोळवाडी (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानेश्वर वस्तीवरील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील १९९२-९३ बॅचच्या इयत्ता सातवीतील ४० माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा मनाली या थंड हवेच्या ठिकाणी करण्यात आला. यानिमित्ताने तब्बल ३० वर्षानंतर सर्व वर्गमित्र एकत्रित आल्याने वातावरण भारावून गेले होते. या स्नेहमेळाव्यामुळे सर्वांच्या सोनेरी आयुष्यातील रुपेरी आठवणी जागृत झाल्या अन् अनेकांना गहिवरून आले. तर, सहलीसाठी विमानाने जाण्याचा योग आल्याने अनेकांना आनंद झाला.
व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून सर्व माजी विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनी कुल्लू मनाली या ठिकाणी विमानाने जायचे ठरवले. त्यानुसार, दोन वर्षांपासून एक यात्रा फंड चालू केला होता. त्यानुसार, २४ जानेवारीला पुणे विमानतळावरून मनालीला पोहचले. या ठिकाणी त्यांनी स्नेहमेळाव्याचे आयोजन केले होते. जुन्या आठवणींना उजाळा देत प्रत्येकाने येथे आपले मनोगतही व्यक्त केले. या स्नेहमेळाव्यासाठी महेंद्र पारवे, उर्मिला गुंजाळ, रेखा सहाणे, रवींद्र गुंजाळ, सुवर्णा हडवळे, शरद गाढवे, विजय गुंजाळ, उत्तम सहाने, अनुराधा डावखर, शरद गाढवे, अनंता गलांडे, शीला हडवले, ललिता कणसे, प्रतिभा सहाने, सुवर्णा थुबे यांसह ४० माजी विद्यार्थी उपस्थित होते.
