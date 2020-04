अरे वा, निवारा कॅम्पमध्ये आमरस- पुरणपोळीचा बेत! 

आळंदी (पुणे) : येथे रोजगारासाठी आलेल्या सव्वादोनशेहून अधिक बेरोजगार आणि भिक्षेकऱ्यांना पालिकेच्या निवारागृहात रविवारी अक्षयतृतीयेच्या सणानिमित्त पुरणपोळी आणि आमरस, असे मिष्टान्न देण्यात आले. त्यामुळे निवारागृहातील या आश्रिताचा सण खऱ्या अर्थाने गोड झाला. संचारबंदी लागू झाल्यानंतर लग्न हंगामात वाढपीचे आणि बांधकामावर मजूर म्हणून काम करणाऱ्यांवर संक्रांत आली. हाताला काम नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. त्यातच राहायला छप्पर नाही. मग सगळे इंद्रायणी घाटावर दिवसभर पडून राहत होते. पोटात अन्न नाही अन्‌ दुसरीकडे पोलिस एका जागेवर बसू देत नव्हते, अशी अवस्था या बेरोजगारांची होती. त्यामुळे अशा नागरिकांसाठी आळंदीत महसूल प्रशासनाच्यावतीने पालिका आणि संत ज्ञानेश्वर विद्यालयातील खोल्यांमध्ये निवारागृह सुरू केले आहे. त्यामध्ये 235 नागरिकांची सोय केली आहे. निवारागृहातील या नागरिकांसाठी आळंदीतील जलाराम सत्संग मंडळ आणि विविध पक्ष संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी चहा, नाष्टा आणि दोन वेळच्या जेवणाची सोय केली. रविवारी अक्षयतृतियेचा सण होता. त्यामुळे आळंदीतील सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम माने यांनी या नागरिकांसाठी मिष्टान्नाची सोय केली. सुमारे सहाशे पुरणपोळ्या आणि दीडशे किलो आमरस वाटप केले. "हरे राम हरे राम'चा जप करत त्यांनी मिष्टान्नावर ताव मारला. आळंदीतील निवारा कॅम्पमध्ये जेवणाची सोय चांगली असल्याने घरापासून दूर असूनही या बेरोजगारांमध्ये समाधान आहे.

