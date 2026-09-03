अमरावती कांदा आढावा

अमरावतीत २६०० ते ५२०० रुपयांवर
अमरावती : स्थानिक बाजार समितीत गेल्या दोन महिन्यांपासून गावरान कांद्याची आवक जवळपास स्थिर आहे. सध्या बाजारात दररोज सरासरी १७० क्विंटल गावरान कांद्याची आवक होत असल्याची माहिती व्यापारी सूत्रांनी दिली. आवक स्थिर असली तरी मागील काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात वाढीचा कल कायम असल्याचे बाजारातील चित्र आहे.
सध्या अमरावती बाजारात गावरान कांद्याला प्रतिक्विंटल २,६०० ते ५,२०० रुपये दर मिळत आहेत. कांद्याची प्रतवारी, गुणवत्ता आणि आकारानुसार दरांमध्ये फरक दिसून येत आहे. चांगल्या प्रतीच्या व मोठ्या आकाराच्या कांद्याला तुलनेने अधिक दर मिळत असून मध्यम व हलक्या प्रतीच्या मालाचे दर काहीसे कमी आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत कांद्याच्या आवकेत मोठे चढ-उतार झालेले नाहीत. मात्र, स्थानिक बाजारातील मागणी कायम असल्याने दरांना आधार मिळत आहे. विशेषतः दर्जेदार गावरान कांद्याची उपलब्धता मर्यादित असल्याने त्याच्या दरात वाढ होत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. कांद्याच्या बाजारपेठेत पुढील काळात आवक आणि मागणीचे समीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या आवक स्थिर असल्याने दरही एका विशिष्ट पातळीवर टिकून आहेत. मात्र, दर्जेदार मालाच्या वाढत्या मागणीमुळे चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला अधिक भाव मिळत असल्याचे चित्र बाजारात आहे. शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी कांदा बाजारात आणताना प्रतवारी करून दर्जानुसार माल विक्रीस आणल्यास तुलनेने चांगला दर मिळू शकतो, असे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले.
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