Walchandnagar Crime : चिखलीच्या अंबादास पवार याला एक वर्षासाठी नागपूर कारागृहात स्थानबद्ध...

वालचंदनगर - चिखली (ता. इंदापूर) येथील अंबादास तायप्पा पवार (वय-३८ ) याला वालचंदनगर पोलिसांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधक व धोकादायक ठरत असल्याने एमपीडीए कायदयांतर्गत नागपुर कारागृहामध्ये एक वर्षासाठी स्थानबद्ध केले असल्याची माहिती वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गोपाळ पवार यांनी दिली..अंबादास पवार याच्या विरुध्द यापूर्वी सन २०११, सन २०१४, सन २०१६, सन २०२४, सन २०२६ मध्ये अवैधपणे बेकायदेशीर अग्नीशस्त्र जवळ बाळगणे, संगणमत करुन जबरी चोरी करणे, संगणमत करुन जीवे मारणे किंवा जबर दुखापत करण्याची भिती घालुन खंडणी मागणे, दरोडा घालणे, संघटीत गुन्हेगारी करुन कट रचुन दरोडा घालणे, संगणमत करुन घातक हत्यारांनी दुखापत करुन खुनाचा प्रयत्न करणे, बेकायदेशीर गर्दी जमाव जमवून सार्वजनिक ठिकाणी जातीवाचक शिवीगाळ करणे, दरोडा घालण्याची पूर्व तयारी करुन दरोडा घालण्यासाठी एकत्र जमणे, असे सुमारे १० गुन्हे दाखल आहेत..अंबादास पवार सराईत व धोकादायक असल्याने त्याचेविरुध्द एमपीडीए कायदयांतर्गत कार्यवाही करणेसंदर्भात वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गोपाळ पवार यांनी पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावास जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मान्यता देऊन अंबादास पवार याला एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे..वालचंदनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक गोपाळ पवार यांनी तातडीने अंबादास पवार याला शोध घेऊन ताब्यात घेतले. व एक वर्षासाठी नागपूरमधील मध्यवर्ती कारागृहामध्ये स्थानबद्ध करण्याची कारवाई केली. सदरची कारवाई पुणे जिल्हाचे पोलिस अधिक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक गोपाळ पवार, तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक राजकुमार डुणगे, पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश घोरपडे, महेश बनकर, रामदास बाबर, शैलेश स्वामी,किर्तीलाल गायकवाड, गणेश झरेकर, गणेश काटकर, विकास निर्मळ, अभिजीत कळसकर, विक्रमसिंह जाधव, गणेश वानकर, अजित राऊत, राहुल माने यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.