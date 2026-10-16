पुणे

Walchandnagar Crime : चिखलीच्या अंबादास पवार याला एक वर्षासाठी नागपूर कारागृहात स्थानबद्ध...

चिखली येथील अंबादास पवार याला वालचंदनगर पोलिसांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधक व धोकादायक ठरत असल्याने नागपुर कारागृहामध्ये एक वर्षासाठी केले स्थानबद्ध.
Ambadas Pawar

Ambadas Pawar

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सकाळ वृत्तसेवा
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वालचंदनगर - चिखली (ता. इंदापूर) येथील अंबादास तायप्पा पवार (वय-३८ ) याला वालचंदनगर पोलिसांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधक व धोकादायक ठरत असल्याने एमपीडीए कायदयांतर्गत नागपुर कारागृहामध्ये एक वर्षासाठी स्थानबद्ध केले असल्याची माहिती वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गोपाळ पवार यांनी दिली.

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