Kolvan News : राज्य सरकारच्या मोडी लिपी तज्ञ अभ्यास समितीवर आंबळे गावातील संदीप बेंद्रे

कोळवण - शिरूर येथील आंबळे गावातील संदीप विलास बेंद्रे यांची राज्य शासनाच्या मोडी लिपीतील मजकुराचे मराठी व इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या परीक्षेत त्यांनी ८१ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवत यश संपादन केले आहे. देशभरात मोडी लिपीतील ८० कोटीहून अधिक कागदपत्रे आहेत परंतू पुरेसे मोडी तज्ञ नसल्याने हा इतिहास कागदपत्रात बंदिस्त आहे..या इतिहासावर प्रकाश टाकण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहिम हाती घेतली असून याचाच भाग म्हणून भाषा संचालनालयाने मोडी वाचकांची लेखी व तोंडी परीक्षा घेऊन पात्र उमेदवारांची यादी राज्य सरकार कडे पाठविली. राज्य शासनाने त्यातील ३० मोडी तज्ज्ञांची एक समिती तयार केली या समितीवर बेंद्रे यांची निवड करण्यात आली आहे.बेंद्रे यांनी यापूर्वीही पुराभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत घेण्यात आलेल्या मोडी परीक्षेत यश मिळवले आहे..मोडी लिपीतील प्रशासकीय, कायदेविषयक, महसूल, शैक्षणिक व अभियांत्रिकी अभिलेखांचे मराठी आणि इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी तज्ज्ञांची विस्तृत समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने ८ मे २०२६ च्या पत्रान्वये हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या समितीच्या माध्यमातून भविष्यात विविध प्रशासकीय व ऐतिहासिक मोडी दस्तऐवजांचे अचूक भाषांतर करण्याचे काम केले जाणार असून, शासनाने याबाबत परिपत्रकाद्वारे माहिती दिली आहे..बेंद्रे हे ग्रामीण भागात मोडी लिपीचा प्रसार होण्यासाठी मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करतात त्यांचे अनेक विद्यार्थी मोडी लिपी कागदपत्रांवर संशोधन करत आहेत. राज्य समितीवर मोडी अभ्यासक म्हणून नियुक्ती झाल्या बद्दल शिरूर तालुक्यातून त्यांच्या वर अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे..'राज्य शासनाच्या समितीवर मोडी तज्ज्ञ म्हणून झालेली निवड हा माझ्यासाठी एक बहुमान आहे. जेष्ठ इतिहास संशोधक संदीप तिखे सर यांच्या मार्गदर्शनामुळे मला मोडी लिपी वाचन व लेखनात गती मिळाली व राज्यस्तरावर संधी मिळाली खरंतर हे एक आव्हानात्मक काम आहे. मिळालेल्या संधीद्वारे मी अधिकाधिक मोडी कागदपत्रांवर संशोधन करून अप्रकाशित इतिहास उजेडात आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे.'- संदीप बेंद्रे, नवनियुक्त सदस्य, तज्ञ समिती मोडी लिपी अभ्यासक महाराष्ट्र शासन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.