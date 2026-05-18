पुणे

अंबवडे हायस्कुलचा निकाल ९८ टक्के

मायणी, ता. १८ : येथील मायणी भाग शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित भुतेश्वर विद्यामंदिर, अंबवडे या विद्यालयाचा दहावी परीक्षेचा निकाल ९८ टक्के लागला असून, सार्थक संतोष डोईफोडे याने ८९.२० टक्के गुण मिळवून प्रथम क्रमांक मिळविला. समृद्धी रवींद्र बुधे ८९ टक्के, ऋतुराज राजेंद्र खिलारे ८८.६० टक्के, अनुष्का पांडुरंग भोसले ८८.४० टक्के, प्रज्योत सुभाष पवार ८८.२० टक्के गुण मिळवून अनक्रमे पहिल्या पाच क्रमांकांचे मानकरी ठरले आहेत. गुणवंत विद्यार्थी व शिक्षकांचे संस्थेचे अध्यक्ष सुरेंद्र गुदगे, संचालक, मुख्याध्यापक संजय जगताप यांनी अभिनंदन केले.

