अंबवडेचे विद्यार्थी शासकीय रेखाकला परीक्षेत चमकले
शासकीय रेखाकला परीक्षेत
अंबवडेचे विद्यार्थी चमकले
मायणी, ता. १६ : अंबवडे (ता. खटाव) येथील भुतेश्वर विद्यामंदिरच्या विद्यार्थ्यांनी रेखाकलेतील कौशल्य पणाला लावून शासकीय रेखाकला परीक्षेत कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षेत शंभर टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. तब्बल २८ विद्यार्थ्यांनी अ श्रेणी मिळविली आहे.
कला संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून प्रतिवर्षी शासकीय रेखा कला परीक्षेचे आयोजन केले जाते. या परीक्षेतील मिळणाऱ्या श्रेणीला महत्त्व असल्याने हजारो विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट होतात. अंबवडे येथील भुतेश्वर विद्यामंदिरचे विद्यार्थी एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही परीक्षेसाठी प्रविष्ट झाले होते. एलिमेंटरी परीक्षेत १७ विद्यार्थ्यांना अ श्रेणी, तर पाच विद्यार्थ्यांना ब श्रेणी प्राप्त केली. इंटरमिजिएट परीक्षेतही सर्वाधिक ११ विद्यार्थ्यांना अ श्रेणी, तर सहा विद्यार्थ्यांना ब श्रेणी मिळाली. यशस्वी विद्यार्थ्यांना कलाशिक्षक दुनेश सोनवलकर यांचे मार्गदर्शन मिळाले. दरम्यान, संस्थेचे अध्यक्ष सुरेंद्र गुदगे, संचालक, मुख्याध्यापक संजय जगताप, शिक्षक, अंबवडेच्या सरपंच शालन बुधे, शाळा व्यवस्थापनचे उपाध्यक्ष विश्वजित घाडगे, सोसायटीचे माजी अध्यक्ष अजित पवार, ग्रामस्थ, पालक आदींनी विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षकांचे कौतुक केले.
अंबवडे : यशस्वी विद्यार्थ्यांसमवेत संजय जगताप, दुनेश सोनवलकर.
