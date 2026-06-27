Pune: आंबेगावात १२० पाणंद रस्त्यांना मंजुरी; एका वर्षात कामे पूर्ण करण्याचे दिलीप वळसे पाटील यांचे आदेश

घोडेगाव: आंबेगाव तालुक्यातील सर्व वाडी वस्त्या व गावात आवश्यक त्या ठिकाणी पाणंद रस्त्यांचे इस्टिमेट प्रशासनाने तयार करावे. या कामासाठी विविध ठिकाणाहून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सध्या 120 पाणंद रस्त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून ती सर्व कामे एक वर्षाच्या आत पूर्ण करावीत असे निर्देश राज्याचे माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले..घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील पंचायत समिती सभागृहात मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना यावर आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सभापती कैलासबुवा काळे, उपसभापती ज्योती पारधी, प्रांताधिकारी अर्चना तांबे, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे, तहसीलदार सचिन वाघ, कृषी अधिकारी सिद्धेश ढवळे , कुणाल लिमकर, प्रकाश घोलप सुभाष मोरमारे यासह पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..Gadchiroli: किराणा दुकानांत धान्यासह पेट्रोल, डिझेलचीही विक्री;नागरिकांच्या जिवाशी खेळ; जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत सुरक्षा नियमांकडे होतेय दुर्लक्ष.यावेळी प्रांताधिकारी सौ तांबे यांनी आंबेगाव तालुक्यातील पाणंद रस्त्याबाबतचा आढावा बैठकीत मांडला. यावेळी करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती त्यांनी सभेत दिली.यावेळी सौ तांबे म्हणाल्या, प्रस्तावित पाणंद रस्ते याबाबत ग्रामपंचायत ने ठराव करून तेथे तलाठी व सर्कल यांनी पाहणी करून त्याचा अहवाल तहसीलदार यांच्यामार्फत प्रांत कार्यालयात सादर करायचा आहे. शासनाने सध्या यासाठी साडेसात कोटी रुपयेचा निधी मंजूर केला आहे..यावेळी वळसे पाटील म्हणाले, शासनाने या योजनेसाठी जरी साडेसात कोटी रुपये आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघात निधी दिला असला वाढीव निधी देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. सर्वच अधिकाऱ्यांनी ज्या ठिकाणी आवश्यक पाणंद रस्ते आहेत त्या ठिकाणी इस्टिमेट सादर करावे .शासनाकडून व इतर स्वयंसेवी संस्था कडून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुरक्षित, दर्जेदार आणि सर्वहंगामी रस्ते उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत..Pune: मंचरमध्ये जुने जन्म-मृत्यू दाखले रखडले; विद्यार्थ्यांचे प्रवेश,नोकरीसाठी अर्ज या कामावर मोठा परिणाम ,नागरिकांमध्ये नाराजी.तालुक्यातील विविध गावांतील प्रस्तावित व सुरू असलेल्या पाणंद रस्त्यांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. कामांतील अडचणी, निधीचा प्रभावी वापर आणि उर्वरित कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल बाजारपेठेत पोहोचविणे, शेतीची दैनंदिन कामे सुलभ करणे आणि ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक सक्षम करणे, या दृष्टीने पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याची रस्त्याअभावी गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने आणि गतीने काम करण्याच्या सूचना यावेळी वळसे पाटील यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.