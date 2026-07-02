Ambegaon Krushi Din: आंबेगावात कृषी दिनानिमित्त सोयाबीन, भात व बाजरी पीक स्पर्धेत भरघोस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गौरव

निरगुडसर : कृषी दिनानिमित्त आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या सोयाबीन,भातपीक,बाजरी पीक स्पर्धेत हेक्टरी भरघोस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान पंचायत समिती आंबेगाव,रोटरी क्लब ऑफ मंचर आणि तालुका कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विदयमाने करण्यात आला..पिक स्पर्धेचा निकाल पुढील प्रमाणे:सोयाबीन पीक:प्रथम क्रमांक:हनुमंत ज्ञानेश्वर बारवे, ठाकरवाडी-चास ( ४५.७७ क्विंटल) द्वितीय क्रमांक: रघुनाथ रामभाऊ पोखरकर,खडकी-पिंपळगाव (३९.७४ क्विंटल), तृतीय क्रमांक राजू जिजाभाऊ शिंदे,गावडेवाडी ( ३९.०४ क्विंटल). भातपीक स्पर्धा:प्रथम क्रमांक:लाडबा गेणु खरात, दिगद( ७०.२६ क्विंटल),द्वितीय क्रमांक नवनाथ ज्ञानेश्वर डोंगरे, मापोली( ५१.३३ क्विंटल), तृतीय क्रमांक : शहाजी श्रीराम नवले,गंगापूर खुर्द (४८.०८ क्विंटल). बाजरी पीक स्पर्धा : प्रथम क्रमांक : संजय गणपत जाधव, धामणी. ( ३८.०२ क्विंटल), द्वितीय क्रमांक: भिकाजी गेणभाऊ आदक, वडगावपीर. ( ३७.३५ क्विंटल), तृतीय क्रमांक:बबन किसन वायकर, पहाडदरा ( ३३.७६ क्विंटल). आदिवासी गटातील भातपीक स्पर्धा:प्रथम क्रमांक गणेश नारायण भारमळ,फुलवडे( ४१.७१ क्विंटल), द्वितीय क्रमांक: अश्विनी विलास उभे, गोहे खुर्द.( ४१.६७ क्विंटल),तृतीय क्रमांक: गोपाळ लक्ष्मण भोकटे, जांभोरी ( ४०.७१ क्विंटल), तसेच महाविस्तार ॲपमधील चॅट बॉट वापरून सर्वाधिक गुण संख्या मिळून जिल्ह्यातील पहिल्या तीन शेतकऱ्यांमध्ये समीर सुदाम वाव्हळ (शिंगवे) आणि बजरंग ज्ञानेश्वर शेगार, ठाकरवाडी यांनी स्थान मिळवले. .घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील पंचायत समिती सभागृहात हरित क्रांतीचे जनक आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त कृषी दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी सभापती कैलासबुवा काळे उपसभापती ज्योती पारधी, जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा दरेकर, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, सहायक गटविकास अधिकारी वैशाली इदे, तालुका कृषी अधिकारी सिध्देश ढवळे, पंचायत समिती कृषी अधिकारी मनोज कोल्हे , रोटरी क्लब ऑफ मंचरचे अध्यक्ष योगेश शिंदे , कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. जे के खोसे आणि परिसरातील शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते. शेतक-यांचा तालुका कृषी विभागाच्या वतीने विशेष सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. चौकट: खडकी पिंपळगाव येथील सत्तरी पार केलेल्या रघुनाथ रामभाऊ पोखरकर या शेतकऱ्याने सोयाबीन पिकात ३९.७४ क्विंटल उत्पादन घेऊन तरुण शेतकऱ्यांसमोर एक आदर्श ठेवला आहे.त्यांनी ऊस,गहू,बाजरी,कांदा पिकात देखील भरघोस उत्पादन घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.