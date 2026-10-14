Manchar News : आंबेगाव, जुन्नरचा अखेर दुष्काळी तालुक्यांत समावेश; आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश, शेतकऱ्यांना १२ प्रकारच्या सवलतींचा लाभ

मंचर - खरीप हंगामातील पावसाचा खंड, पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान आणि पाणी व चारा टंचाईचे संकट लक्षात घेऊन आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यांचा अखेर दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, त्यात या दोन्ही तालुक्यांचा समावेश आहे. आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यामुळे यश आले आहे..शासनाने २५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या २६५ दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आंबेगाव व जुन्नरचा समावेश नव्हता. त्यानंतर वळसे पाटील यांनी दोन्ही तालुक्यांतील आदिवासी, डोंगरी व टंचाईग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली होती. तसेच ६ ऑक्टोबर रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांना पत्र देऊन दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती..दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांना जीपीएस व छायाचित्रांसह पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानभरपाईबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय लवकरच जाहीर होणार आहे.'या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, मनरेगाच्या कामांना गती, टँकरने पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता, वीजजोडणी खंडित न करणे आदी सवलती मिळणार आहेत.'- दिलीप वळसे पाटील, माजी अध्यक्ष विधानसभा.आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यांना मिळणाऱ्या दुष्काळी सवलती -* शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट.* पीक कर्जाचे पुनर्गठन.* शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती.* कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत.* शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.* मनरेगा अंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता व रोजगाराच्या कामांना गती.* आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा.* टंचाईग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे.* शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू न देणे.* जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे.* जलसंधारणाची कामे तातडीने सुरू करणे व पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन.* पिकांच्या नुकसानीचे जीपीएस व छायाचित्रांसह पंचनामे करून नुकसानभरपाईसाठी कार्यवाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.