Pune Ambegaon gas distribution: ‘सकाळ’च्या बातमीचा परिणाम: आंबेगाव तहसीलदारांच्या हस्तक्षेपानंतर अवसरी खुर्दमध्ये सव्वा महिन्यानंतर गॅस टाक्यांचे वितरण सुरू

मंचर : आंबेगाव तालुक्यात गॅस वितरणाचा बोजवारा ही बातमी सकाळ मध्ये सोमवारी( ता. ६) रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आंबेगाव चे तहसीलदार डॉक्टर सचिन वाघ यांनी याबाबत त्वरित चौकशी करून तातडीने गावात गॅस सिलेंडरचे वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या त्यामुळे तब्बल सव्वा महिन्यानंतर बुधवारी (ता. ८) रोजी अवसरी खुर्द गावात गॅस टाक्या वितरणाची गाडी आली. गॅस ग्राहकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. .आखाती युद्ध सुरू झाल्यापासून अवसरी खुर्द येथील गॅस सिलेंडर ग्राहकांना तब्बल दहा किलोमीटर अंतरावर कळंबगावात जावे लागत होते. तेथे सकाळी साडेसहा वाजल्यापासून रांगेत उभे राहावे लागत होते. अनेकदा रांगेत उभे राहूनही टाक्या संपल्या आहेत ."उद्या या "असे सांगितल्यामुळे पुन्हा त्यांना माघारी जावे लागत होते. अवसरी खुर्द ग्रामस्थांच्या होणाऱ्या गैरसोयी बाबत सकाळ मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर. आंबेगाव चे तहसीलदार डॉक्टर सचिन वाघ यांनी तातडीने संबंधित गॅस वितरकाशी चर्चा करून कारवाईचा बडगा उचलण्याचा इशारा दिल्यानंतर बुधवारी गॅस वितरण सुरळीत सुरू झाले..घोडेगाव मंचर येथील काही वितरणकारमार्फत अवसरी खुर्द येथे २५ दिवस संपल्यानंतर गॅस टाक्या वितरित केल्या जातात. पण कळंब येथील वितरकामार्फत मात्र ४५ दिवसानंतरच टाक्या दिल्या जातील असे .सांगितले जात आहे .याबाबत अवसरी खुर्द गावचेमाजी सरपंच कल्याण शिंदे यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. कळंब वितरका मार्फत ही २५ दिवसानंतरच कार्डधारकांना गॅस सिलेंडरवितरित करावे. येथे काळभैरवनाथ महाराजयात्रा सुरू आहे .या पार्श्वभूमीवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास गावकरी आंदोलन करतील असा इशाराही शिंदे यांनी दिला आहे.