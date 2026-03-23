Dhamni News : धामणी उपसा सिंचन योजनेला वीजजोडीची आशा; महावितरण मुख्य अभियंत्यांची प्रत्यक्ष पाहणी

पारगाव : धामणी ता. आंबेगाव येथील शेतकऱ्यांच्या उपसा सिंचन योजनेला वीजजोड देण्याच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावरून पुणे विभागाचे महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे यांनी आज सोमवारी धामणी येथे भेट देऊन उजवा कालवा तसेच शेतकऱ्यांच्या विहिरीवर प्रत्यक्ष जाऊन पहाणी केली तसेच शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणुन घेतले याबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करणार असल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहे..तालुक्याच्या पुर्वभागात दुष्काळी गाव म्हणुन ओळख असलेल्या धामणी गावातील शेतकरी एकत्र येत लाखो रुपये खर्च करून सामुदायिक उपसा सिंचन योजना राबवण्यास सुरुवात केली परंतु राज्यात यापुढे शेतीपंपासाठी नवीन वीज जोड देणे बंद केले त्यामुळे धामणी परिसरात एकूण सुमारे साडेतीन ते चार कोटी रुपये खर्च करून सुरु होत असलेल्या नऊ उपसा सिंचन योजना अडचणीत आल्या आहे. या सर्व उपसा सिंचन योजनांना शासनाने विशेष बाब म्हणून तातडीने वीज जोड द्यावा या मागणीसाठी सुमारे ३०० ग्रामस्थ एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषणास बसून शासनाचे लक्ष वेधले होते. प्रश्न मार्गी लागला नाहीतर आंदोलन तीव्र करण्याचा ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांनी निर्धार केला होता..या आंदोलनाची तातडीने दखल घेऊन सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात मंगळवार (दि.१०) रोजी माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी धामणी येथील शेतकऱ्यांचा प्रश्न आक्रमकपणे मांडुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले..यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्य अभियंत्यांना १५ दिवसांत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार आज सोमवारी मुख्य अभियंता सुनील काकडे यांनी धामणी येथे भेट देऊन डिंभा उजवा कालव्यावर प्रायोगीक तत्वावर बसवलेल्या सोलर सिस्टिमची पाहणी केली दुर अंतरावर असलेल्या विहिरीत किती दाबाने पाणी पडते याची विहिरीवर जाउन पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी पंचायत समिती सदस्य रविंद्र करंजखेले यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सांगितल्या यावेळी परिसरातील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते..यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री यांना अहवाल सादर केला जाईल असे मुख्य अभियंता सुनील काकडे यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी आणि शेती वाचवण्यासाठी दिलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे.