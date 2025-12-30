पुणे

Ambegaon News : वनविभागाच्या अडथळ्यांमुळे रखडलेले आंबेगाव पूर्व भागातील रस्ते; जुन्नर येथे शिष्टमंडळाची निर्णायक बैठक; तोडग्याचे आश्वासन!

Ambegaon Forest Roads : आंबेगाव तालुक्यातील वनविभाग हद्दीतील रहदारीच्या रस्त्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांची भेट घेतली. संबंधित प्रस्ताव मागवून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागातील वनविभाग हद्दीतील काही गावातील रहदारीच्या रस्त्यांबाबत आलेल्या अडी-अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील परिसरातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने जुन्नर उपविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन देऊन संबधीत रस्त्यांबाबत चर्चा केली.

