Pune Ambegaon gas crisis: आंबेगावच्या पूर्व भागात गॅस पुरवठा ठप्प; ६० हजारांहून अधिक ग्राहक त्रस्त, उत्तर प्रदेश-बिहारमधील कुटुंबे परतगावी

मंचर : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. तालुक्यातील सहा मान्यताप्राप्त वितरकांकडून सुमारे ६० हजार ९२५ घरगुती ग्राहकांना गॅस सिलेंडर पुरवठा केला जातो.मात्र, आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काही वितरकांकडून वितरणात दिरंगाई होत असल्याचे समोर आले आहे..मंचर, अवसरी खुर्द, भोरवाडी, तांबडेमळा, पिंपळगाव तसेच आदर्शगाव गावडेवाडी या गावांमध्ये नियमितपणे गॅस सिलेंडरचा ट्रक येत होता. परंतु, कळंब येथील वितरकाकडून गेल्या महिनाभरापासून या भागात ट्रकच न आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.सध्या यात्रा उत्सव सुरू असल्याने गॅसची मागणी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत काही गावातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे..दरम्यान, तालुक्यात व्यावसायिक वापरासाठी दरमहा होणारा ७८३ गॅस सिलेंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने बिहार, उत्तरप्रदेश येथील १०० हून अधिक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांनी परराज्यात परत जाण्यास सुरुवात केल्याचेही समोर आले आहे.."आंबेगाव तालुक्यातील सर्व गॅस वितरकांना ग्राहकांना वेळेत व घरपोच सेवा देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. जर सेवा वेळेत मिळाली नाही, तर संबंधित वितरकांची दप्तर तपासणी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल."— डॉ. सचिन वाघ, प्रभारी तहसीलदार, आंबेगाव. गॅस एजन्सी नाव व ग्राहक संख्या• कुलस्वामिनी इंडियन गॅस एजन्सी, घोडेगाव : २७ हजार ४०१• साई सर्जा इंडियन गॅस एजन्सी, घोडेगाव : ३ हजार ६५६• दिव्य भारत ग्रामीण गॅस एजन्सी, गोहे बुद्रुक : २ हजार ४१७• कीर्ती भारत एजन्सी, पारगाव तर्फे पेठ : ६ हजार २३०• निरगुडसर इंडियन ग्रामीण गॅस एजन्सी, निरगुडसर : २ हजार ०४०• साक्षी एचपी गॅस एजन्सी, कळंब : १९ हजार १८१.