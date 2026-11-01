Pargav Water Crisis News : आंबेगावच्या पूर्वभागात घोडनदीकाठी गंभीर जलसंकट; डिंभे धरणातून पाणी सोडण्यासाठी प्रशासनाकडे तीव्र मागणी

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील घोडनदीवरील बंधारे कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे घोडनदी नदीवरील शेती पंप बंद पडल्याने शेतातील पिके तसेच जनावरांचा चारा पाण्याअभावी सुकू लागला आहे. आसपासच्या गावांमध्ये पाणीटंचाईचे गंभीर संकट निर्माण होण्याचा धोका आहे. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने डिंभे धरणातून घोड नदीत पाणी सोडून बंधारे भरून घ्यावेत अशी मागणी आंबेगाव तालुका शेतमाल प्रक्रिया संस्थेचे अध्यक्ष सतीश रोडे पाटील यांनी केली आहे..तालुक्याच्या पूर्वभागातील काठापूर बुद्रुक, देवगाव व लाखणगाव आदी गावांतील घोडनदीतील बंधाऱ्यांतील पाणी संपून नदीपात्र कोरडेठाक पडले आहे. शेतातील पिके व जनावरांचा चारा पाण्याअभावी सुकू लागले आहे. शेती आणि पशुधनावरही त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. घोड नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणीटंचाई वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. डिंभे धरणातून पाणी सोडण्याबाबत जलसंपदा विभागाने समन्वय साधावा अशी मागणी जोर धरत आहे. पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळीच उपाययोजना झाल्या नाहीत तर ग्रामीण भागातील दुष्काळाचे संकट अधिक गडद होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर असताना पाण्याअभावी जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. त्यातच दुष्काळी परिस्थितीमुळे चाऱ्याची उपलब्धता कमी होत असल्याने पशुधन जगवायचे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला असल्याचे पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज यांनी सांगितले..नदीपात्र कोरडे पडल्याने विहिरींच्या पाणीपातळीवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध जलस्रोतांवर ताण वाढत असल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे. प्रशासनाने आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागातील संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांचे सर्वेक्षण करून प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य रविंद्र करंजखेले यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.