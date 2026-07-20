पुणे

Pune: आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागात पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर संकरित मका व शुगरग्रेज बियाणे वाटप

Free Fodder Seed Distribution in Ambegaon: आंबेगाव तालुक्यातील वडगावपीर येथे पशुसंवर्धन विभागामार्फत ९३ शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर संकरित मका व शुगरग्रेज बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुदाम बिडकर

पारगाव: वडगावपीर ता. आंबेगाव येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी परिसरातील एकूण ९३ शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर संकरित मका व शुगरग्रेज बियाणे वाटप करण्यात आले.

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