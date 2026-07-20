Pune: आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागात पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर संकरित मका व शुगरग्रेज बियाणे वाटप

सुदाम बिडकर पारगाव: वडगावपीर ता. आंबेगाव येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी परिसरातील एकूण ९३ शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर संकरित मका व शुगरग्रेज बियाणे वाटप करण्यात आले..येथील पशुवैद्यकीय दवाखाणा श्रेणी- १ मध्ये जिल्हा परिषद वैरण विकास योजना २०२६ अंतर्गत एकूण लोणी, वडगावपीर, वाळुंजनगर, धुमाळस्थळ, मांदळेवाडी परिसरातील एकूण ९३ पात्र शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज यांच्या हस्ते एकूण ३०५ किलो संकरित मका व ३० किलो शुगरग्रेज बियाणे वाटप करण्यात आले.यावेळी बबन.Pune Crime: एक कोटींची रोकड लुटण्याचा कट उधळला! खासगी कारचालकच निघाला मास्टरमाइंड; नर्हे पोलिसांची धडक कारवाई.पानसरे, पशु सखी संध्या खंडागळे,लोणी चे उपसरपंच राजेंद्र वाळुंज, लौकिक खंडागळे, विजय आढाव, किरण कौटकर, बन्सी लंके, आण्णा पोखरकर उपस्थित होते..Pune Crime: एक कोटींची रोकड लुटण्याचा कट उधळला! खासगी कारचालकच निघाला मास्टरमाइंड; नर्हे पोलिसांची धडक कारवाई.वडगावपीर ता. आंबेगाव : येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी परिसरातील एकूण ९३ शेतकऱ्यांना पंचायत समिती सदस्य अंकिता वाळुंज यांच्या हस्ते संकरित मका व शुगरग्रेज बियाणे वाटप करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.