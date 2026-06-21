पुणे

Ambegaon Rain : आंबेगाव पूर्व भागात मान्सूनचा दमदार प्रवेश; वादळी पावसाने झाडे कोसळली, कांदा व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान

आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात वादळी पावसाचे दमदार आगमन; झाडे उन्मळून, रस्ते जलमय, कांदा व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान
The Stormy Arrival: Heavy Rainfall and Agricultural Setbacks

The Stormy Arrival: Heavy Rainfall and Agricultural Setbacks

Sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव : अनेक दिवसांच्या तीव्र उष्णतेनंतर आणि मान्सूनच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर आज रविवारी सायंकाळी आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात पावसाचे दमदार आगमन झाले आहे. आजच्या वादळी पावसाने अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली तर काही ठिकाणी कांद्याच्या बराकीत पाणी शिरल्याने कांदे भिजून मोठे नुकसान झाले.

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