Ambegaon Crime : आंबेगाव तालुक्यातअवैध गौण खनिज वाहतुकीवर धडक कारवाई; सात हायवा जप्त;५६ ब्रास खडी-डबर; तब्बल २५ लाख ७१ हजारांचा दंड

मंचर, : पेठ–भावडी (ता.आंबेगाव) रस्त्यावर अवैध गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या सात हायवा वाहनांवर आंबेगाव–जुन्नर विभागाच्या प्रांत कार्यालयाने धडक कारवाई केली. वाहनांमधून एकूण ५६ ब्रास खडी व डबरची वाहतूक होत असल्याचे तपासणीत आढळले. सातही वाहने जप्त करून घोडेगाव येथील तहसील कार्यालयाच्या आवारात जमा करण्यात आली आहेत. प्रत्येक वाहनावर ३ लाख ६७ हजार ४०० रुपये याप्रमाणे एकूण २५ लाख ७१ हजार ८०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे..प्रांत अधिकारी अर्चना तांबे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली. तपासणीदरम्यान वाहनचालक अथवा मालकांकडे गौण खनिज उत्खननाचा वैध परवाना, वाहतूक पास, रॉयल्टी पावती अथवा चलन आढळून आले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ अन्वये कारवाई करण्यात आली.जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांमध्ये एमएच-१२-वाईबी-४७४०, एमएच-१२-वाईक्यू-५७७६, एमएच-१४-एचयू-५०९०, एमएच-१४-एलएक्स-९९४५, एमएच-१४-केयू-६३४५, एमएच-१४-एलएक्स-९९५४ आणि एमएच-१४-एलएक्स-५०९५ यांचा समावेश आहे..आंबेगाव तालुक्यात अवैध गौण खनिज व वाळू वाहतुकीबाबत यापूर्वीही तक्रारी होत असल्याची चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर प्रांत कार्यालयाने केलेली कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. महसूल विभागाच्या कारवाईमुळे अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.कारवाईत नायब तहसीलदार सचिन मुंडे, ग्राम महसूल अधिकारी रवी कदम आणि अनुप गव्हाणे सहभागी झाले. अवैध गौण खनिज वाहतुकीला मुभा नाहीअवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीमुळे शासनाचा महसूल बुडतो. अशा प्रकारांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही. आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यात अवैध गौण खनिज वाहतुकीविरोधात यापुढेही कठोर कारवाई सातत्याने करण्यात येईल.— अर्चना तांबे, उपविभागीय अधिकारी, मंचर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.