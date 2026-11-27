घोडेगाव : घोडेगाव वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या आमोंडी आणि गिरवली परिसरात वनविभागाने धडक कारवाई करत अवैध वृक्षतोड आणि विनापरवाना लाकूड वाहतूक प्रकरणी दोन वाहने जप्त केली आहेत. या दोन्ही घटनांमध्ये संबंधितांविरोधात वनगुन्हे दाखल करण्यात आले असून, अवैध लाकूड वाहतूक करणाऱ्यांवर यापुढे कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सहाय्यक वनसंरक्षक अमृत शिंदे यांनी दिला आहे..घोडेगाव वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर हे वनपाल एन. एच. गिऱ्हे, वनरक्षक आर. यु. गायकवाड, वनरक्षक एफ. के. काळे यांच्यासमवेत गस्तीवर होते. त्यावेळी आमोंडी मध्ये साग, कडुलिंब, भोकर, बेहडा, धामण, किनई या वृक्षांची तोड करून लाकडांची वाहतूक होत असल्याचे आढळून आले. त्यावेळी इर्शाद मकसुद शेख यांनी ही अवैध वृक्षतोड व विनापरवाना वाहतूक केल्याप्रकरणी वनगुन्हा नोंदवून वाहन क्रमांक ( एम एच १४ एन एच २१२५ ) जप्त करण्यात आले..२४ नोव्हेंबर रोजीच्या दुसऱ्या घटनेत घोडेगाव-जुन्नर मार्गावर काटेसावर या वृक्षाची तोड करून विनापरवाना वाहतूक सुरू असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर वनरक्षक एस. यु. गायकवाड, वनरक्षक एस. सी. कदम यांच्या मदतीने गिरवली येथील प्रवीण पांडुरंग गुळवे यांच्या मालकीचे वाहन ( एम एच १४ डी एम ६४४७) लाकूड मालासह जप्त करण्यात आले..महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम १९६४ नुसार साग हा अनुसूचित वृक्ष असल्याने त्याच्या विनापरवाना तोडीस प्रतिवृक्ष एक हजार रुपये पर्यंत दंडाची तरतूद आहे. वनविभागाच्या अधिकृत परवान्याशिवाय लाकूड वाहतूक करणे हे भारतीय वन अधिनियम याचे उल्लंघन ठरते. या गुन्ह्यासाठी एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा पाच हजार रुपयेपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद असल्याचे सहाय्यक वनसंरक्षक अमृत शिंदे यांनी स्पष्ट केले..उप वनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक वनसंरक्षक अमृत शिंदे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर त्यांच्या पथकाने ही मोहीम यशस्वी केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास वनपरिक्षेत्र अधिकारी के. के. लिमकर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.