Manchar News : पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राचा आंबेगाव जुन्नर व खेड तालुक्यातील 150 आदिवासी गावांना व श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास कामालाही फटका

मंचर - पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने ता. २७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेमुळे आंबेगाव, खेड व जुन्नर तालुक्यांतील सुमारे १५० आदिवासी गावांमधील नागरिक, शेतकरी व आदिवासी समाजाच्या दैनंदिन जीवनावर तसेच भीमाशंकर परिसर भविष्यातील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.या पार्श्वभूमीवर माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी गुरुवारी (ता. २४) केंद्र सरकारकडे हरकत नोंदवून हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी या भागातील नागरिकांना व पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली..केंद्राच्या मसुद्यात पश्चिम घाटातील महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या सहा राज्यांमधील एकूण ५६,८२५.७ चौ. कि.मी. क्षेत्र प्रस्तावित असून महाराष्ट्रातील १७,३४० चौ.कि.मी. क्षेत्र आणि २,५१५ गावांचा समावेश आहे. मसुद्यानुसार ESA क्षेत्रात खाणकाम, दगडखाण व वाळू उत्खननावर बंदी, नवीन ‘रेड’ श्रेणीतील उद्योगांवर निर्बंध तसेच मोठ्या आकाराच्या बांधकाम व टाउनशिप प्रकल्पांवर मर्यादा प्रस्तावित आहेत. मात्र विद्यमान निवासी घरांची दुरुस्ती व नूतनीकरणास मसुद्यात तरतूद आहे..वळसे पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे सादर केलेल्या पत्रात गावपातळीवर प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून ESAच्या सीमा निश्चित कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. केवळ उपग्रह नकाशे व व्यापक निकषांच्या आधारे गावे संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करू नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.शेती, घरांची दुरुस्ती व सुधारणा, शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग, रस्ते, शाळा, रुग्णालये, पाणीपुरवठा, वीज व दळणवळण यांसारख्या मूलभूत सुविधांना आवश्यक संरक्षण मिळावे. तसेच विद्यमान गावठाणे, निवासी व विकसित क्षेत्रे आणि आवश्यकतेनुसार शेतजमिनींचा स्वतंत्र अभ्यास करून त्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे..ग्रामपंचायती, शेतकरी, आदिवासी, नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांच्याशी व्यापक सल्लामसलत करूनच अंतिम अधिसूचना निश्चित करावी. तसेच प्रभावित गावांचा सामाजिक-आर्थिक परिणाम अभ्यास करून स्थानविशिष्ट नियम लागू करावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.'पर्यावरण संवर्धन आणि स्थानिक समुदायांचे कल्याण ही परस्परविरोधी उद्दिष्टे नाहीत. वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि लोकसहभागावर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारल्यास निसर्गाचे तसेच पश्चिम घाटातील नागरिकांच्या हक्कांचे एकाच वेळी संरक्षण होऊ शकते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना सविस्तर अभ्यास करून हरकती मांडण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात यावी.'.दृष्टिक्षेप१५० गावांवर परिणामाची शक्यता – आंबेगाव, जुन्नर व खेड तालुक्यांतील आदिवासी व ग्रामीण भागाचा समावेश.प्रत्यक्ष स्थळपाहणीची मागणी – केवळ उपग्रह नकाशांऐवजी गावपातळीवर पाहणी करून ESAच्या सीमा निश्चित कराव्यात.शेती व घरांना संरक्षण – शेती, घरांची दुरुस्ती, शेतीपूरक व्यवसाय व स्थानिक उपजीविकेवर अनावश्यक निर्बंध नकोत.विकासकामांना संरक्षण – रस्ते, शाळा, रुग्णालये, पाणी, वीज व दळणवळणाच्या मूलभूत सुविधांना परवानगी मिळावी.ग्रामपंचायतींचा सहभाग – पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायती, नागरिक, शेतकरी व आदिवासी यांच्याशी व्यापक सल्लामसलत करावी.दोन महिन्यांची मुदतवाढ – हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी दोन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी वळसे पाटील यांची मागणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.