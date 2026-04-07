Ambegaon tribal water crisis: आंबेगावच्या पश्चिम आदिवासी भागात पाणीटंचाईवर हंडा मोर्चा; जलजीवन, पोखरी योजना व टँकरपुरवठ्याची मागणी

घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झालेला असल्याने या भागात पाण्याची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय कायस्वरूपी करावी, यासाठी घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील पंचायत समिती कार्यालय येथे आंबेगाव किसान सभेने आज (ता ७) हंडा मोर्चा काढला..आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये पेसा कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागामध्ये विविध विकास कामे सुरू आहेत ती विकासकामे सुरू होताना ग्रामपंचायतींना, ग्रामसभेला प्रशासनाकडून विश्वासात घेतले जात नाही. कामाचे इस्टीमेट ग्रामपंचायत ग्रामसभेला दाखवले जात नाही. जलजीवन योजनेअंतर्गत पिण्याच्या पाईप लाईनची कामे त्वरीत पूर्ण करून पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दयावे, पोखरी प्रादेशिक योजनेच्या माध्यमातून पिण्यासाठी पाणी नियमित सुरू करावे. ज्या गावांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे तेथे टँकर सुरू करावेत. गावे व वाडया - वस्त्यांवरील रस्ते पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावेत. पुनर्वसन गावांचे प्रश्न त्वरीत सुटावेत आदि मागण्या या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या होत्या..यावेळी आंबेगाव किसान सभेच्या शिष्टमंडळाबरोबर प्रभारी तहसिलदार सचिन वाघ, सहायक गटविकास अधिकारी वैशाली इदे व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी चर्चा केली. ज्या गावांना पाण्याच्या टँकरची आवश्यकता आहे तेथे त्वरीत पाण्याचा टँकर सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच जलजीवन व पोखरी प्रादेशिक माध्यमातून पिण्याचे पाणी ३० एप्रिल पर्यंत नियमित सुरू होईल. गावे व वाड्यावस्त्यांवरील पक्के रस्ते पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यात येतील. लाईट बिल दुरूस्ती व इतर विदयुत कामांच्या दुरूस्ती बाबत १० एप्रिल रोजी विदयुत मंडळ कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. पेसा भागात विविध कामे करताना ग्रामस्थांन बरोबर चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांनी शिष्टमंडळाला दिले. त्यानंतर किसान सभेने आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असल्याचे अमोल वाघमारे व राजीव घोडे यांनी सांगितले.