Ambegaon Crime : आंबेगावमध्ये प्रेमविवादातून तरुणाच्या हत्ये प्रकरणात; नांदेडमधून दोघांना पोलिसांनी अटक!

पुणे : प्रेमसंबंधाच्या संशयावरून तरुणावर तीक्ष्ण हत्याराने खून करून पसार झालेल्या दोन आरोपींना आंबेगाव पोलिसांनी नांदेड येथून अटक केली. संदीप रंगराव भुरके (वय २५) आणि ओमप्रसाद ऊर्फ दत्ता गणेश किरकन (वय २०, दोघेही रा. चिखलवाडी, प्रफुलनगर, ता. भोकर, जि. नांदेड) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंबेगाव बुद्रूक येथील गायमुख चौकातील गुरुदत्त वॉशिंग सेंटरजवळ जावेद खादमियाँ पठाण (वय ३४) हा काम करीत होता. त्यावेळी जावेदच्या मैत्रिणीचा नातेवाईक संदीप रंगराव भुरके (वय २५) आणि त्याचा मित्र वॉशिंग सेंटरमध्ये आले. जावेद आणि आरोपीच्या नातेवाईकाच्या मैत्रीचा राग मनात धरून दोघांनी जावेद याच्याशी वाद घातला. त्यानंतर संदीप भुरके आणि त्याच्या साथीदाराने तीक्ष्ण हत्याराने जावेदच्या डोक्यावर आणि हातावर वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले. त्यानंतर आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. रुग्णालयात उपचारादरम्यान जावेदचा मृत्यू झाला..Pune Cyber Crime : हडपसरमध्ये सायबर चोरट्यांकडून सव्वा कोटींची फसवणूक; शेअरबाजारात जबरदस्त परतावा देण्याचे आमिष!.या प्रकरणी रौफ शेख यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान मृत तरुण आणि आरोपी हे मूळचे नांदेड जिल्ह्यातील भोकर येथे शेजारी असल्याची माहिती मिळाली. आरोपी नांदेड येथे पळून गेल्याचे समजताच पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते आणि सहाय्यक आयुक्त राहुल आवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंबेगाव पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शरद झिने यांनी पोलिस उपनिरीक्षक मोहन कळमकर यांच्या नेतृत्वाखाली तपास पथक नांदेडकडे रवाना केले. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने भोकर आणि नांदेड शहर परिसरात शोध घेऊन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. .चौकशीत आरोपींची नावे संदीप भुरके आणि ओमप्रसाद किरकन अशी निष्पन्न झाली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) गजानन चोरमले करीत आहेत. न्यायालयाने आरोपींना येत्या एक जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते आणि सहाय्यक आयुक्त राहुल आवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शरद झिने यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.