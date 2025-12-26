पुणे

Ambegaon Crime : आंबेगावमध्ये प्रेमविवादातून तरुणाच्या हत्ये प्रकरणात; नांदेडमधून दोघांना पोलिसांनी अटक!

Love Dispute : आंबेगावमध्ये प्रेमविवादातून तरुण जावेद खादमियाँ पठाण याचा खून झाला. नांदेडमधून आरोपी संदीप भुरके व ओमप्रसाद किरकन यांना पोलिसांनी अटक केली.
Love-Related Dispute Leads to crime in Ambegaon

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : प्रेमसंबंधाच्या संशयावरून तरुणावर तीक्ष्ण हत्याराने खून करून पसार झालेल्या दोन आरोपींना आंबेगाव पोलिसांनी नांदेड येथून अटक केली. संदीप रंगराव भुरके (वय २५) आणि ओमप्रसाद ऊर्फ दत्ता गणेश किरकन (वय २०, दोघेही रा. चिखलवाडी, प्रफुलनगर, ता. भोकर, जि. नांदेड) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.

pune
crime
ambegaon
police case
Arrest

