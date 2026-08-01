Milk Adulteration Row: दूध भेसळ प्रकरणात माझा संबंध सिद्ध झाला तर सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होईन : माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे खुले आव्हान

मंचर : राज्यातील दूध भेसळ प्रकरणावरून सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर आंबेगावचे आमदार तथा माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विरोधकांना थेट आव्हान देत आपली भूमिका स्पष्ट केली. "दूध भेसळ किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर प्रकरणात माझा दूरान्वयानेही संबंध असल्याचे सिद्ध झाले, तर एका मिनिटाचाही विलंब न लावता सार्वजनिक जीवनातून कायमची निवृत्ती घेईन," अशी घोषणा त्यांनी केली..सद्या आंबेगाव तालुक्यात एक दोन विरोधक सातत्याने दुध भेसळ प्रकरणावरून आरोप करून जनतेची दिशा भूल करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी (ता.१) व्हिडिओ संदेशाद्वारे जनतेशी संवाद साधताना दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, राज्यात अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) दूध व्यवसायाशी संबंधित ठिकाणी तपासणी करून कारवाई करत आहे. ही कारवाई कायद्यानुसार सुरू असून, त्याला पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, या कारवाईचा आधार घेत काही राजकीय विरोधक जाणीवपूर्वक आपले नाव या प्रकरणाशी जोडत असून, राजकीय प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत..भेसळ करणारी व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनी कोणतीही असो, अशा कोणाच्याही पाठीशी आपण कधीच उभे राहणार नाही. एफडीए आणि पोलीस प्रशासन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यास सक्षम असून, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..विरोधकांकडून खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करून राजकीय षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप करत वळसे पाटील यांनी संबधिताना इशारा दिला आहे की, बदनामीचे हे प्रकार तातडीने थांबवले नाहीत तर संबंधितांविरुद्ध उच्च न्यायालयात फौजदारी गुन्हा तसेच मोठ्या आर्थिक अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात येईल.”."मी आयुष्यभर स्वच्छ, पारदर्शक आणि जनतेच्या विश्वासावर आधारित राजकारण केले आहे. सत्य जनतेसमोर येईल आणि सत्याचाच विजय होईल. नागरिक, समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांनी वस्तुस्थितीची दखल घ्यावी.”दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.