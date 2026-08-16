Education News: आंबेगावचा अभिमान: मोरडेवाडी शाळेच्या दोन विद्यार्थ्यांची ESA व इस्रो भेटीसाठी निवड, नामवंत अंतराळ शास्त्रज्ञांशी संवादाची संधी

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मोरडेवाडीच्या दोन विद्यार्थ्यांनी अंतराळ संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. मनस्वी मोरडे हिची युरोपियन स्पेस एजन्सी (ESA) तर अभिजीत ढोबळे याची इसरो भेटीसाठी निवड झाली आहे. अंतराळ संशोधन करणाऱ्या नामवंत शास्त्रज्ञांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची, संशोधन केंद्रांना भेट देण्याची आणि आधुनिक अंतराळ तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे.राष्ट्रपती पुरस्कारप्राप्त मुख्याध्यापक शैलेंद्र चिखले यांनी ही माहिती दिली. विद्यार्थ्यांच्या यशामागे वर्गशिक्षिका कविता वळसे पाटील व शिक्षक बाळकृष्ण बेल्हेकर यांचे मार्गदर्शन लाभले..या उल्लेखनीय यशाबद्दल गटशिक्षणाधिकारी रूपाली धोका यांच्या हस्ते दोन्ही विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांचे पालक, शिक्षक व शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. अनुवेद ढोबळे याचे वडील अभिजीत भीमाशंकर ढोबळे व आई विजया अभिजीत ढोबळे यांनीही विद्यार्थ्याच्या यशाचा आनंद व्यक्त केला..विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, शिक्षणाधिकारी ललिता दहीतुले, रायगड जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, मंचर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळे, उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात, शिक्षण विस्तार अधिकारी शैला निमसे, केंद्रप्रमुख पंकजा हगवणे, तसेच हर्षल मोरडे, बबन मोरडे, दत्तात्रय मोरडे, नगरसेवक धनेश मोरडे, बाजीराव मोरडे, विशाल मोरडे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष कांताराम मोरडे, उपाध्यक्ष विकास मोरडे, सदस्य, महेश बढे, विजय घीसे आणि शिक्षकवृंद यांनी केले..ही निवड ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची साक्ष देणारी असून मोरडेवाडी शाळेसाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे.“या १२ दिवसांच्या शैक्षणिक दौऱ्यात दोन्ही विद्यार्थ्यांना अंतराळ संशोधन करणाऱ्या नामवंत शास्त्रज्ञांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची, संशोधन केंद्रांना भेट देण्याची आणि आधुनिक अंतराळ तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे.प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सुमारे ५ ते ६ लाखांचा रुपयाचा खर्च पुणे जिल्हा नियोजन मंडळ समिती व पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केला जाणार असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी प्रेरणादायी बाब ठरत आहे.विद्यार्थ्यांमध्येही विज्ञान व अंतराळ संशोधनाची प्रेरणा निर्माण होईल.”शैलेंद्र चिखले, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मोरडेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.