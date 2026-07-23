पुणे

School Election: आंबेगावच्या न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये प्रथमच विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवडणूक; हेड बॉय-गर्ल निवडून लोकशाहीचा धडा

न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये प्रथमच विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवडणूक; हेड बॉय, हेड गर्लसह लोकशाही प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव
Students actively participated in campaigning, voting and counting, gaining first-hand experience of the electoral system.

Students casting votes during the Head Boy and Head Girl election at New English Medium School, Ambegaon

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव : घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल, येथे विद्यालयाच्या इतिहासात प्रथमच विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवडणूक उत्साहात पार पडली. लोकशाहीचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून देण्यासाठी इयत्ता चौथी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून हेड बॉय आणि हेड गर्ल यांची निवड मतदानाद्वारे करण्यात आली.

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