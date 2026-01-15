Ambegaon Success Story : निरगुडसरच्या लेकीची भरारी! प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शीतल शिंदे एम.डी. परीक्षेत राज्यात दुसरी

निरगुडसर : प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द,चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर निरगुडसर गावची शेतकरी कुटुंबातील सुकन्या शितल रंगनाथ शिंदे हिने सर्व अडथळ्यांवर मात करत हे यश मिळवले आहे.शितल शिंदेने वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन करत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,नागपूर येथून मास्टर ऑफ डॉक्टरेट (MD) पदवी मिळवली आहे,या परीक्षेत तिने राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावत आपल्या आई-वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवले. .निरगुडसर (ता.आंबेगाव)येथील सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबातील शितल शिंदे हिची घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही शिक्षणाच्या प्रवासात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला यावर मात करत जिद्द,चिकाटीच्या जोरावर आई-वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवले.शितलने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,नागपूर येथून मास्टर ऑफ डॉक्टरेट (MD) पदवी मिळवली आहे,राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी शितल शिंदे हिचे अभिनंदन करत तिच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. .Pune Duplicate Voting : "दुबार मतदानाला आलात तर रडूस्तर चोप देऊ"; कासारीत फ्लेक्सबाजीने खळबळ!.शितल शिंदेच्या या घवघवीत यशामुळे निरगुडसर गावासह आंबेगाव तालुक्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून सर्व स्तरांतून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे,तिच्या यशाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नवी दिशा व प्रेरणा मिळाली आहे. चौकट:डॉ.शितल शिंदे म्हणाली की,कुटुंबीयांनी दिलेले सातत्यपूर्ण पाठबळ,प्रेरणा आणि विश्वास यामुळेच हे यश शक्य झाले असून या यशामध्ये वडील रंगनाथ शिंदे,आई मंगल शिंदे,भाऊ साक्षर शिंदे,निशा शिंदे तसेच मामा विजय थोरात,सुरेश थोरात व सुभाष थोरात व सोपान थोरात यांचा मोलाचा वाटा आहे. फोटो खाली ओळ:निरगुडसर(ता.आंबेगाव) डॉ.शितल शिंदे हिने वैद्यकीय क्षेत्रात एम.डी.पदवी मिळवल्यानंतर कुटुंबीयांनी पेढा भरवत तिचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.