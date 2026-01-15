पुणे

Ambegaon Success Story : निरगुडसरच्या लेकीची भरारी! प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शीतल शिंदे एम.डी. परीक्षेत राज्यात दुसरी

Sheetal Shinde Medical Achievement : निरगुडसरच्या शीतल शिंदे हिने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एम.डी. पदवी मिळवून राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.
From Farm to MD: Sheetal Shinde’s Remarkable Journey

From Farm to MD: Sheetal Shinde's Remarkable Journey

नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द,चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर निरगुडसर गावची शेतकरी कुटुंबातील सुकन्या शितल रंगनाथ शिंदे हिने सर्व अडथळ्यांवर मात करत हे यश मिळवले आहे.शितल शिंदेने वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन करत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,नागपूर येथून मास्टर ऑफ डॉक्टरेट (MD) पदवी मिळवली आहे,या परीक्षेत तिने राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावत आपल्या आई-वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवले.

