पुणे

SC Subclassification Protest: आंबेगाव तालुक्यात अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध; तहसीलदारांना निवेदन

आंबेगाव तालुक्यात अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला युगप्रवर्तक प्रतिष्ठानसह विविध संघटनांचा तीव्र विरोध, तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे लोकशाही आंदोलनाचा इशारा
Intense opposition to SC sub-categorization voiced by organizations in Ambegaon Taluka

Intense opposition to SC sub-categorization voiced by organizations in Ambegaon Taluka

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव : अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला आंबेगाव तालुक्यातून तीव्र विरोध करण्यात आला. युगप्रवर्तक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य व भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा स्मारक आणि संविधान भवन समिती आंबेगाव तालुक्याच्या वतीने अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध करून निवेदनाद्वारे आंबेगाव तालुक्याचे तहसीलदार सचिन वाघ यांना देण्यात आले.

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Tehsildar
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