SC Subclassification Protest: आंबेगाव तालुक्यात अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध; तहसीलदारांना निवेदन

घोडेगाव : अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला आंबेगाव तालुक्यातून तीव्र विरोध करण्यात आला. युगप्रवर्तक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य व भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा स्मारक आणि संविधान भवन समिती आंबेगाव तालुक्याच्या वतीने अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध करून निवेदनाद्वारे आंबेगाव तालुक्याचे तहसीलदार सचिन वाघ यांना देण्यात आले..या वेळी युगप्रवर्तक प्रतिष्ठान चे अध्यक्ष गौतम खरात यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात एकूण ५९ जाती असून आता पर्यंत सर्व गुण्यगोविंदाने राहत आहेत. उपवर्गीकरण केल्यास वंचित घटकांमध्ये फूट पडून आरक्षणाचे घटनात्मक हेतू पराभूत होईल . स्मारक समितीचे महासचिव प्रकाश सोनवणे यांनी संविधानाचे कलम १५ व १६ या व्दारे समानतेचे उल्लंघन कसे होईल हे समजून सांगण्यात आले. .यावेळी उपवर्गीकरणाला सर्वच संघटनांच्या प्रतिनिधी नी तीव्र विरोध दर्शविला. या पुढील काळात उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली जाती जातीत फूट पडल्यास लोकशाही पद्धतीने आंदोलन केले जाईल. असा इशारा देण्यात आला. यावेळी गौतम खरात, प्रकाश सोनवणे ,विठ्ठल टिंगरे, दयानंद मोरे, संतोष रोकडे, किशोर वाघमारे, नितीन खरात, महेश बोराडे, अक्षय पंचरत्न, नितीन खरात, कमलाकर वाघमारे, प्रदीप वाघमारे, सुरेश साळवे, रविंद्र अंकुश आदि मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.