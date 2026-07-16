Pune Crime : आंबेगाव पठार खूनप्रकरणातील विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला बाल न्याय मंडळाकडून जामीन

पुणे : आंबेगाव पठार येथील निलगिरी चौकात ४ मे २०२६ रोजी झालेल्या खूनप्रकरणातील विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला बाल न्याय मंडळाने जामीन मंजूर केला आहे. बाल न्याय मंडळाचे न्यायाधीश सी. एम. धाबाले यांनी हा आदेश दिला..या प्रकरणात भांडणाच्या रागातून धारदार शस्त्र तसेच सिमेंटच्या ब्लॉकने डोक्यावर वार करून खून केल्याचा आरोप संबंधित बालकावर आहे. या प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात जामिनासाठी ॲड. किरण धरपाळे आणि ॲड. रोहित येडगे यांनी अर्ज दाखल केला होता..बचाव पक्षातर्फे तपास यंत्रणेकडून आवश्यक जप्ती व इतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने पुढील तपासासाठी बालकाला बालसुधारगृहात ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच संबंधित बालकाविरुद्ध यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले..गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असला, तरी आरोपी हा विधीसंघर्षग्रस्त बालक असल्याने त्याचा खटला बाल न्याय मंडळातच चालविणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत बाल न्याय मंडळाने संबंधित बालकाचा जामीन अर्ज मंजूर केला..या प्रकरणात ॲड. अमित कांबळे यांनी बचाव पक्षास सहकार्य केले, तर ॲड. सचिन कुंभार यांनी मार्गदर्शन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.