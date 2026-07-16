पुणे

Pune Crime : आंबेगाव पठार खूनप्रकरणातील विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला बाल न्याय मंडळाकडून जामीन

खूनप्रकरणातील विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला बाल न्याय मंडळाकडून जामीन; तपासातील जप्ती पूर्ण, सुधारगृहात ठेवण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद मान्य
The defence argued that the juvenile had no previous criminal record and did not need to remain in the observation home for further investigation.

The defence argued that the juvenile had no previous criminal record and did not need to remain in the observation home for further investigation.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आंबेगाव पठार येथील निलगिरी चौकात ४ मे २०२६ रोजी झालेल्या खूनप्रकरणातील विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला बाल न्याय मंडळाने जामीन मंजूर केला आहे. बाल न्याय मंडळाचे न्यायाधीश सी. एम. धाबाले यांनी हा आदेश दिला.

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