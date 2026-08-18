Ambegaon RDSS Power Works: आंबेगावात आरडीएसएस योजनेतील निकृष्ट वीजकामांवर ग्रामस्थांचा रोष; तिरपे खांब, रस्त्यालगत उभारणीमुळे अपघाताचा धोका

मंचर : ग्रामीण भागात २४ तास घरगुती वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणकडून सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजनेअंतर्गत वीज पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने सुरू आहेत. मात्र आंबेगाव तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये नवीन वीज खांब उभारणी व विद्युत वाहिन्यांच्या कामांच्या दर्जाबाबत ग्रामस्थांनी गंभीर आक्षेप घेत चौकशीची मागणी केली आहे..पिंपळगाव–निरगुडसरसह विविध गावांमध्ये उभारण्यात आलेले लोखंडी वीज खांब काही ठिकाणी सुरुवातीपासूनच तिरपे झाल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. काही ठिकाणी खांब रस्त्याच्या अगदी कडेला उभारण्यात आल्याने भविष्यात रस्त्याच्या रुंदीकरणात अडथळे निर्माण होण्याबरोबरच वाहनधारकांसाठी अपघाताचा धोका वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, वीज खांब उभारताना आवश्यक प्रमाणात सिमेंट काँक्रीटचा वापर न करता दगड टाकून काम उरकले जात असल्याचे प्रकार दिसून येत आहेत. त्यामुळे वादळी वारे किंवा मुसळधार पावसाच्या काळात हे खांब कोसळण्याची तसेच वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कामांवर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे प्रभावी नियंत्रण नसल्याचाही आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून सुरू असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील कामांची गुणवत्ता तपासून दोषी ठेकेदारांवर कारवाई करावी, तसेच तिरपे झालेल्या व धोकादायक ठिकाणी उभारलेल्या वीज खांबांची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे..ग्रामस्थांची भूमिका“२४ तास वीजपुरवठ्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. मात्र अनेक ठिकाणी वीज खांब तिरपे दिसत आहेत. काही खांब रस्त्यालगत उभारल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. या कामांच्या दर्जाची सखोल चौकशी व्हावी. तसेच रस्त्यापासून दूर १० ते १२ फूट अंतरावर खाब उभारावे”— दीपक पोखरकर, सरपंच, पिंपळगाव.“सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजनेअंतर्गत सुरू असलेली सर्व कामे निर्धारित तांत्रिक निकषांनुसार केली जात आहेत. ग्रामस्थांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही केली जाईल.”— राहुल गवारे, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, मंचर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.