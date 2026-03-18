Pune Zp Election : पुणे जिल्हा परिषदेत आंबेगावला पुन्हा मान; वळसे पाटील कुटुंबाची परंपरा कायम, उपाध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा विवेक वळसे पाटील

मंचर - पुणे जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांच्या निवडीत यंदा मोठी चुरस असतानाही आंबेगाव तालुक्याला पुन्हा एकदा मानाचे स्थान मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. वळसे पाटील कुटुंबाची जिल्हा परिषदेत नेतृत्वाची परंपरा यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे..आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य (स्व.) दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील यांची तब्बल ४७ वर्षांपूर्वी (सन १९७९) पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम समितीच्या सभापतीपदी निवड झाली होती. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत नातू विवेक प्रतापराव वळसे पाटील यांना जिल्हा परिषद उपाध्यक्षपदाची दोन वेळा संधी मिळाली आहे..यंदाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीत अनेक दिग्गज नेत्यांनी आपल्या मतदारसंघाला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. मात्र माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या राजकीय रणनीतीमुळे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पाठबळामुळे आंबेगाव तालुक्याला पुन्हा झुकते माप मिळाल्याची चर्चा सुरू आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार व माजी उपमुख्यमंत्री (स्व.) अजित पवार यांच्या प्रमाणेच बारामतीचे आंबेगाववरील प्रेम अधोरेखित झाल्याचे बोलले जात आहे..दत्तात्रय वळसे पाटील यांनी पुणे जिल्हा परिषदेत सन १९७९ ते सन १९८१ या कालावधीत अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या निवडीतही शरद पवार यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. तर सुभाष मुरमारे यांनी १९९२ व १९९७ मध्ये समाजकल्याण सभापतीपद भूषविले आहे..दिलीप वळसे पाटील यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी शैलजा ढोबळे (१९९८-९९) यांना व अरुण गिरे यांना उपाध्यक्ष पदाची संधी मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच २००७ ते २००९ या कालावधीत अरुण गिरे उपाध्यक्ष होते,पुणे जिल्हा परिषदेत आंबेगाव तालुक्याला नेहमीच महत्त्वाचे स्थान मिळत आले असून, त्यामागे दिलीप वळसे पाटील यांची राजकीय धोरणे व प्रभावी नेतृत्व कारणीभूत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे..दृष्टीक्षेप (Highlights) -• वळसे पाटील कुटुंबाची जिल्हा परिषदेत नेतृत्वाची परंपरा अधोरेखित• दिलीप वळसे पाटील यांच्या रणनीतीचा व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पाठबळाचा प्रभाव• शरद पवार व (स्व)अजित पवार यांच्या परंपरेप्रमाणे बारामती-आंबेगाव संबंध पुन्हा चर्चेत• आंबेगावला सातत्याने जिल्हा परिषदेत महत्त्वाचे स्थान मिळत असल्याचे राजकीय विश्लेषण.