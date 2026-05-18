रस्ता अडवल्याने ३०० कुटुंबांचे दळणवळण ठप्प

मंचर, ता. १८ : तांबडेमळा (ता. आंबेगाव) येथील चिमणवाडीकडे जाणारा रस्ता दगड आणि काटेरी फांद्या टाकून अडविल्याने ३०० कुटुंबांचा संपर्क तुटला आहे. गेल्या २६ तासांपासून दळणवळण बंद असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. प्रशासनाने हा मार्ग तातडीने खुला करावा, अशी मागणी सरपंच प्राजक्ता तांबडे व ग्रामस्थांनी केली आहे.
पुणे- नाशिक महामार्गाच्या पश्चिमेला असलेल्या या रस्त्यावर माजी उपसरपंच मयूर भोर यांनी अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीने तहसीलदार आणि मंचर पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. या रस्त्यासाठी माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, जिल्हा परिषदेमार्फत खडीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, रस्ता बंद केल्यामुळे प्रस्तावित डांबरीकरणाचे कामही रखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
रस्त्याचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावणार
सरपंच प्राजक्ता तांबडे म्हणाल्या, ‘‘चिमणवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शवली असून त्यामध्ये मयूर भोर यांचाही समावेश आहे. मात्र चिमणघाट रस्त्याच्या वादातून दुसरा रस्ता बंद करणे योग्य नाही. चिमणघाट येथील शेतकरी भिवसेन तांबडे यांच्या शेतजमिनीतून सुमारे २६७ मीटर लांबीचा रस्ता प्रस्तावित असून, त्यासाठी जवळपास चार गुंठे जमीन जाणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याने इतरांनी सहकार्य केल्यास आपणही सहमती देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे चिमणघाट रस्त्याचाही प्रश्न लवकरच मार्गी लावणार आहोत.’’
चिमणघाट रस्त्यासाठी १५ लाख रुपये निधी आलेला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी सहकार्य केल्यानंतर अडवलेला रस्ता खुला करण्यास मी तयार आहे.
- मयूर भोर, माजी उपसरपंच
तांबडेमळ्याचे कामगार तलाठी प्रकाश राठोड यांना घटनास्थळी भेट देऊन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संबंधितांना नोटीस दिल्या जातील. गुरुवारी (ता. २१) मी घटनास्थळी भेट देणार आहे. त्यानंतर कार्यवाही केली जाईल.
- आरती खरे, मंडल अधिकारी, मंचर
