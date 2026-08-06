पुणे

कॉंग्रेसचे आंदोलन गुरुवारपर्यंत स्थगित

कॉंग्रेसचे आंदोलन गुरुवारपर्यंत स्थगित
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मंचर, ता. ६ : आंबेगाव तालुक्यातील सेवा केंद्रांतील अनियमितता व अनधिकृत सेवा केंद्रांवरील कारवाईच्या मागणीसाठी प्रस्तावित आंदोलन प्रशासनाने तपासणी व कारवाईचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर गुरुवारपर्यंत (ता. १३) स्थगित करण्यात आले आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे आंबेगाव तालुकाध्यक्ष अशोकराव काळे पाटील यांनी दिली.
याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन मंचर प्रांत कार्यालयातील नायब तहसीलदार सचिन मुंढे यांनी शिष्टमंडळाला
दिले. या वेळी ज्येष्ठ नेते दिलीप बाणखेले, ॲड. राजू बेंडे, बाबाजी चासकर के.डी पठाण,अजय मुळूक,नारायण हिले,रशीद शेख, बाळासाहेब इंदोरे, विक्रम भोर आदी उपस्थित होते.

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