Ambegaon News : शेवाळवाडी (ता.आंबेगाव) गैरव्यवहाराचे आरोप निराधार; चौकशीस सामोरे जाण्याची आंबेगाव तालुका बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात यांची तयारी

मंचर : शेवाळवाडी (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायतीच्या जलजीवन अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या घरगुती नळजोडणी योजनेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत प्रशासक माधुरी शेटे यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार, दिशाभूल करणारे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा माजी सरपंच तथा आंबेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश स्वामी थोरात यांनी केला आहे. संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत चौकशीस सामोरे जाण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे..मंचर (ता.आंबेगाव) येथे रविवारी (ता.२) झालेल्या पत्रकार परिषदेत निलेश थोरात यांनी सांगितले की, माझ्या कार्यकाळात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नाही. केवळ एका कामावर आरोप करण्याऐवजी माझ्या कार्यकाळातील सर्व विकासकामांची चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत आपण दोषी आढळल्यास कोणतीही शिक्षा स्वीकारण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..घरगुती नळजोडणीसाठी ग्रामस्थांकडून पैसे घेतल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. संबंधित काम आंबेगाव तालुका पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत पूर्ण करण्यात आले असून, काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर योजना ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात आली. विभागाकडून लेखी मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.) प्राप्त झाल्यानंतरच ग्रामपंचायतीने संबंधित देयकाची प्रक्रिया केली. त्यामुळे या निधीच्या खर्चाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला..माधुरी शेटे यांना सरपंचपदासाठी आपणच पाठिंबा दिला होता. मात्र, ठरल्याप्रमाणे कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा देऊन सारिका थोरात यांना सरपंच करण्याचे ठरले होते.पण त्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही हे ग्रामस्थांना माहित आहे. त्यातूनच गावात निर्माण झालेल्या नाराजीतूनच त्या आता राजकीय हेतूने आरोप करत आहेत.निवेदनात स्वाक्षर्या असलेल्या अनेकांनी माझी भेट घेऊन सांगितले आहे कि आमची दिशाभूल करून सह्या घेतलेल्या आहेत..शेटे यांनी केलेले अन्य आरोपही त्यांनी फेटाळून लावत संबंधित सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, सत्याचा विजय होतच असतो थोडा धीर धरा.अशी मिश्कील टिपण्णी थोरात यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.