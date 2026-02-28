आंबेगावमधील नागरिकांना मिळणार दाखले
मंचर, ता. २७ : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत आंबेगाव तालुक्यात शनिवारी (ता. ७) ते शनिवारी (ता. ९ मे ) या कालावधीत आयोजित करण्यात येणाऱ्या समाधान शिबिरांचे वेळापत्रक तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी जाहीर केले आहे.
शिबिरांमध्ये भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे, ७/१२ उतारे वितरित करणे, ‘जिवंत ७/१२’ मोहीम राबविणे, सामाजिक अर्थसाहाय्य योजनांचे अर्ज स्वीकारणे व मंजुरी आदेश देणे, फेरफार प्रकरणे निकाली काढणे, तसेच उत्पन्न, रहिवासी व जात प्रमाणपत्र आदी दाखले वितरित करण्यात येणार आहेत.
यावेळी वाघ म्हणाले की, ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांपर्यंत अभियान प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार तालुक्यात विविध मंडलांमध्ये समाधान शिबिरांचे आयोजन केले आहे. सर्व शिबिरे सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत होणार आहेत.
दरम्यान डॉ. वाघ यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या असून, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे.
मंडलनिहाय शिबिरांचे वेळापत्रक
आंबेगाव मंडल.......७ मार्च व १० एप्रिल
घोडेगाव मंडल.......९ मार्च व ११ एप्रिल
मंचर मंडल.......१० मार्च व १३ एप्रिल
कळंब मंडल.......११ मार्च व ५ एप्रिल
पारगाव तर्फे अवसरी बुद्रुक मंडल.......१२ मार्च व १६ एप्रिल
निरगुडसर मंडल.......१३ मार्च व ७ एप्रिल
मंचर नगरपंचायत.......९ मे २०२६