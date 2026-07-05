पुणे

Pune: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याची क्षेपणास्त्र संशोधनात मोठी झेप

Rural Student Earns Opportunity in Missile Research: आंबेगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी संस्कार घायाळ "अग्निअस्त्र" या 3D प्रिंटेड क्षेपणास्त्र प्रकल्पावर संशोधन करत असून बंगळूरूमध्ये क्षेपणास्त्र संशोधनासाठी त्याची निवड झाली आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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महाळुंगे पडवळ: रयत शिक्षण संस्थेच्या महाळुंगे पडवळ (ता. आंबेगाव) येथील हुतात्मा बाबू गेनू विद्यालयातील विद्यार्थी संस्कार राजेश घायाळ (वय १८) हा सध्या "अग्निअस्त्र" या थ्रीडी प्रिंटेड क्षेपणास्त्र प्रकल्पावर संशोधन करत आहे. या संशोधनाची दखल घेत बंगळूरू येथील एका कंपनीने त्याला पुढील संशोधनासाठी विशेष संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

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