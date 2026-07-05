Pune: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याची क्षेपणास्त्र संशोधनात मोठी झेप

महाळुंगे पडवळ: रयत शिक्षण संस्थेच्या महाळुंगे पडवळ (ता. आंबेगाव) येथील हुतात्मा बाबू गेनू विद्यालयातील विद्यार्थी संस्कार राजेश घायाळ (वय १८) हा सध्या "अग्निअस्त्र" या थ्रीडी प्रिंटेड क्षेपणास्त्र प्रकल्पावर संशोधन करत आहे. या संशोधनाची दखल घेत बंगळूरू येथील एका कंपनीने त्याला पुढील संशोधनासाठी विशेष संधी उपलब्ध करून दिली आहे..कठोर परिश्रम, जिद्द, सातत्य आणि चिकाटीच्या बळावर संस्कार गेली दोन वर्षे या प्रकल्पावर सातत्याने कार्यरत आहे. या कालावधीत त्याने १५८ हून अधिक संगणकीय सिम्युलेशन्स तसेच २६ विविध इंधनांच्या चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत. सॉफ्टवेअर डिझाईनपासून ते प्रत्येक घटकाचे सिम्युलेशन आणि संपूर्ण क्षेपणास्त्राची रचना त्याने स्वतः विकसित केली आहे..Pune: नागरिकांची सार्वजनिक मालमत्तेबद्दल अनास्था.. जमिनीवर पडलेला सुस्थितील सोलर पथ दिवा उभा करण्याची साधी तसदीही घेतली जात नाही.संस्कारने आपल्या संशोधनाचे सादरीकरण बंगळूरू शहरातील आठ विविध कंपन्यांसमोर केले. मुलाखतीनंतर अनेक कंपन्यांनी त्याला दरमहा ४५ हजार ते ५० हजार रुपये वेतनासह इंटर्नशिपची ऑफर दिली. मात्र, या सर्व ऑफर्स न स्वीकारता त्याने बंगळूरू येथील संशोधन कार्यालयात क्षेपणास्त्र संशोधनावर काम करण्याचा निर्णय घेतला..कंपनीने त्याला संशोधनासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, आवश्यक संशोधन उपकरणे, निवास व्यवस्था आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या उल्लेखनीय यशाबद्दल नुकताच हुतात्मा बाबू गेनू विद्यालयात प्राचार्य साहेबराव काळे आणि पर्यवेक्षक अविनाश वाडेकर यांच्या हस्ते संस्कारचा सत्कार करण्यात आला. तसेच रयत शिक्षण संस्थेच्या पश्चिम विभागाचे विभागीय अधिकारी संजय मोहिते आणि सहाय्यक विभागीय अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड यांनीही त्याचे अभिनंदन केले.."ट्रम्पला ठार मारणे हे आपले कर्तव्य!" ; इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीवेळी चिथावणीखोर घोषणाबाजी, मोठ्या प्रमाणात गर्दी.संस्कार घायाळ यांचा संशोधन प्रवासइयत्ता ८ वी : सौरऊर्जेवर चालणारी इलेक्ट्रिक कार प्रकल्प.इयत्ता ९ वी : स्मार्ट कार ऑटोमॅटिक कूलिंग सिस्टीम प्रकल्प.इयत्ता १० वी : शॉकर मशीनचा शोध.इयत्ता ११ वी : आर्मी हँड मिसाईल विकसित. २५ यशस्वी चाचणी प्रक्षेपण. मांजरी येथील विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम क्रमांक. राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड व तृतीय क्रमांक. स्पेस डेब्रिस सॅटेलाइट तंत्रज्ञानावर संशोधन.इयत्ता १२ वी : उपग्रह आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानावरील संशोधन सुरू. वॉटर रिअॅक्टर प्रकल्पावर संशोधन. अग्निअस्त्र थ्रीडी प्रिंटेड क्षेपणास्त्र संकल्पनेवर संशोधन. बंगळूरू येथे क्षेपणास्त्र संशोधनावर काम करण्याची संधी. बॉश चॅलेंजमध्ये प्रकल्पाची निवड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.