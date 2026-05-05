Ambegaon Super 23 Initiative: आंबेगाव सुपर 23 उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक जिज्ञासेला चालना; माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा गौरवोद्गार

घोडेगाव : शिक्षण म्हणजे फक्त वर्गात शिकवलं जातं तेवढेच नसतं. पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच व्यवहारी ज्ञान, विविध कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली पाहिजे. शिक्षणाचा दर्जा वाढवला पाहिजे. आपली मुले जगाच्या स्पर्धेत पाठवायची असतील तर शाळा शाळांतून विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले पाहिजेत. पंचायत समिती आंबेगाव शिक्षण विभागाने आयुकाच्या सहकार्याने राबविलेला आंबेगाव सुपर 23 उपक्रम अत्यंत स्तुत्य असून विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक व जिज्ञासूवृर्तीला वाव देणारा आहे असे गौरवोद्गार महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काढले. .घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील तहसील कार्यालयात आंबेगाव सुपर 23 व इंग्लिश टॅलेंट सर्च मधील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव समारंभ संपन्न झाला. याप्रसंगी वळसे पाटील बोलत होते. विद्यार्थ्यांनी आपल्या जीवनाचे ध्येय निश्चित करा आणि ध्येयाचा पाठलाग करा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले..आंबेगाव सुपर 23 मधील यशस्वी विद्यार्थी, मार्गदर्शक शिक्षक,इंग्लिश टॅलेंट सर्च स्पर्धेतील तालुक्यातील पहिले पाच विद्यार्थी यांचा गौरव प्रशस्तीपत्र व मेडल देऊन करण्यात आला. याप्रसंगी पंचायत समिती आंबेगावचे सभापती कैलासबुवा काळे, उपसभापती ज्योती पारधी, तहसीलदार सचिन वाघ, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, गटशिक्षणाधिकारी रूपाली धोका, संजय गवारी, संजय पवळे, शिवाजी निघोट, निलेश टेमकर,आयुकाचे वैज्ञानिक सहाय्यक निलेश पोखरकर विस्तार अधिकारी शैला निमसे, कल्पना टाकळकर,संचिता अभंग, केंद्रप्रमुख राजू जाधव, निळकंठ कोरडे, मच्छिंद्र काळे आदी मान्यवर उपस्थित होते..कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आंबेगावच्या गटशिक्षणाधिकारी रूपाली धोका यांनी केले. सूत्रसंचालन सुनील पाटील यांनी तर आभार निलेश पोखरकर यांनी मानले.