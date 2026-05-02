पुणे

Ambegaon HSC Result: आंबेगाव तालुक्यात बारावीचा ९४.११ टक्के निकाल; फक्त तीन कनिष्ठ महाविद्यालयांचा शंभर टक्के यश

आंबेगाव तालुक्यात बारावीचा एकूण निकाल ९४.११ टक्के; तीन कनिष्ठ महाविद्यालयांनी शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम ठेवत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन निकाल पाहण्यासाठी मंचरमध्ये केली मोठी गर्दी
The Elite Three: Landewadi, Gohe Budruk & Pargaon-Shingwe Secure 100% Result

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील २१ कनिष्ट महाविद्यालयांचा इयत्ता बारावीचा एकूण निकाल ९४.११ टक्के लागला आहे. एकूण २ हजार १५७ विद्यार्थ्यांपैकी २ हजार ३० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. त्यापैकी तीन कनिष्ट महाविद्यालयांचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. अशी माहिती आंबेगाव तालुक्याच्या गटशिक्षण अधिकारी रुपाली धोका यांनी दिली.

