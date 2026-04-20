Ambegaon Coordination Meet: घोडेगाव तालुका समन्वय बैठकीत दिलीप वळसे पाटील यांचे आवाहन

घोडेगाव : शासनाकडून आलेला निधी याचा योग्य प्रकारे खर्च करा. पदाधिकारी यांनी दर्जेदार कामे करून घेण्यासाठी सतत देखरेख ठेवा . पाणी टंचाई असल्यामुळे प्यायला पाणी पुरले पाहिजे , यासाठी पाणी जपुन वापरा.असे अवाहन माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले आहे..घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथील पंचायत समिती हुतात्मा बाबु गेणु सभागृहात आंबेगाव तालुका समन्वय समितीची बैठक दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील , सभापती कैलास बुवा काळे, उपसभापती ज्योती पारधी ,प्रांत अधिकारी अर्चना तांबे, तहसिलदार सचिन वाघ, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज , प्रदिप वळसे पाटील, संजय गवारी, संजय पवळे , शिवाजी निघोट , सोमनाथ काळे, अक्षय काळे, शीला लोहकरे, उशा कानडे, अंकिता वाळुंज इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते..यावेळी महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण, उपजिल्हा रूग्णालय मंचर, ग्रामीण रूग्णालय घोडेगाव, तालुका आरोग्य विभाग, दुयक निबंधक आंबेगाव, वनपरिक्षेत्र अधिकारी मंचर व घोडेगाव, उपअधिक्षक भुमि अभिलेख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचर नगरपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग घोडेगाव, गटविकास अधिकारी आंबेगाव, पोलिस स्टेषन घोडेगाव, मंचर, पारगांव, छोटे पाटबंधारे विभाग, कुकडी पाटबंधारे विभाग, महाराश्ट राज्य विद्युत वितरण कंपनी, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, तालुका कृषी अधिकारी या विविध विभागांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला..विकास कामांबाबत नेहमी तक्रारी येत असतात, यासाठी जिल्हा परिशद व पंचायत समिती सदस्यांना घेवून कामांची पहाणी करावी व तसा अहवाल दयावा अशी सुचना वळसे पाटील यांनी केली. तालुक्यात कुपोशीत बालके व महिला याचे उद्दीश्ट ठेवून तालुका आरोग्य विभाग व महिला व बाल कल्याण विभाग यांनी काम करावे. तालुका उपोषणमुक्त करावा असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी शेतकरी यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी स्टॉबेरी प्रमाणे काफरी झेंडु लागवडीसाठी योजना तयार करा याला देखिल शासनाकडून अनुदान मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. असे त्यांनी सांगितले..दरम्यान तालुका समन्वय समितीची बैठक सुरू होण्यापुर्वी वळसे पाटील यांनी सर्व अधिका-यांची हजेरी घेतली. जे अधिकारी हजर नाहीत व ज्यांनी आपल्या खालच्या कर्मचा-याला बैठकीस पाठविले आहे, त्यांच्या बद्दल नाराजी व्यक्त करत खुलासा मागवा तसेच उपस्थित कर्मचा-यांचे हजेरी पत्रक तयार करून यावर नाव, नंबर व सहि घ्या अशा सुचना प्रांत अधिकारी अर्चना तांबे यांना दिल्या. तालुका समन्वय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त तयार करून तो प्रत्येक विभागाला पाठवले जाईल. बैठकीत त्या विभागाच्या अधिका-याने दिलेल्या माहितीचा कार्यपुर्ती अहवाल पुढच्या बैठकीत घेतला जाईल.