पुणे

Manchar News : आंबेगाव तालुका मराठी पत्रकार संघाला ‘वसंतराव काणे आदर्श’ पुरस्कार

आंबेगाव तालुका मराठी पत्रकार संघाला (स्व.) वसंतराव काणे आदर्श तालुका पत्रकार संघ पुरस्कार कर्जत (ता. रायगड) येथे रविवारी (ता. २२) प्रदान करण्यात आला.
Ambegaon Taluka Marathi Patrakar Sangh Honored with Vasantrao Kane Ideal Association Award

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
award
ambegaon taluka

