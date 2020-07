आंबेगावकरांची झोप उडणार, आणखी दहा कोरोनाबाधित  

घोडेगाव (पुणे) : आंबेगाव तालुक्यात आज 10 जणांचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने कोरोनाबाधितांचा आकडा 83 वर गेला. तर, उपचार घेत असलेले रुग्ण 32 आहेत. आंबेगावची संख्या स्थिर राहिल, असे वाटत असतानाच आज एकदम 10 रुग्ण मिळाल्याने चिंतेत भर पडली आहे. मंचर येथील तीन रुग्णांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यात 26 व 27 वर्षीय पुरुष व 34 वर्षीय महिला आहेत. मंचरमध्ये आता 14 रुग्ण झाले आहेत. मंचर शहरात वेगाने रुग्णसंख्या वाढत असल्याने मंचरकरांची झोप उडाली आहे. कोलदरे येथील एक महिला 3 दिवसांपूर्वी पॉझिटिव्ह झाली होती. तिच्याच घरातील तीन पुरुषांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. येथे मुंबई कनेक्शनमुळे बाप व दोन मुले कोरोना पॉझिटिव्ह झाले आहेत. या गावात चार रुग्ण झाले आहेत. घोडेगाव येथील 40 वर्षीय एक पुरुष कोरोना पॉझिटिव्ह झाला आहे. घोडेगावातील हा तिसरा रुग्ण आहे. त्याचा फ्रुटचा व्यवसाय असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. महाळुंगे पडवळ येथे 70 वर्षाची महिला व 59 वर्षाचा पुरूष पॉझिटिव्ह झाले आहेत. ग्रामपंचायत प्रशासकासाठी लागल्यात गावोगावी फ्लिडिंग... लांडेवाडी येथील माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या सुरक्षारक्षकाचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने चिंतेत वाढ झाली आहे. लांडेवाडीत पूर्णपणे नाकाबंदी केली असून, आवश्यक ती उपाययोजना ग्रामपंचायतीने सुरू केली आहे. येथे पहिल्यादांच रुग्ण आढळला असून, ते खेड येथून ये-जा करत होते. दरम्यान आढळराव यांचा या सुरक्षा रक्षकाशी कमी प्रमाणात संपर्क झाला असल्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. आंबेगाव तालुक्यात रूग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने प्रशासनही चिंतेत पडले आहे. याबाबत तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश ढेकले म्हणाले की, तालुक्यात एकूण रुग्णसंख्या 83 झाली आहे. त्यात 32 उपचार घेत असून, 48 रूग्ण बरे होऊन घरी नेले आहेत. तर, 3 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आवश्यक असेल तरच बाहेर पडा. प्रशासनाला सहकार्य करा. Edited by : Nilesh Shende

