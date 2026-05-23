पुणे

Ambegaon Rain : आंबेगावचे तहसीलदार सचिन वाघ यांची तत्परता; अवकाळी मुसळधार पावसातील नुकसानीची रात्रीच पाहणी

आंबेगाव तालुक्यातील लाखणगाव, देवगाव, पोंदेवाडी परिसरात अवकाळी मुसळधार पावसाने पोल्ट्री शेड, घरे, गोठे, ग्रीनहाऊस व पिकांचे मोठे नुकसान; तहसीलदार सचिन वाघ यांची रात्रीच पाहणी, तातडीने पंचनाम्याचे आदेश
Emergency Response: Tehsildar Sachin Wagh Inspects Storm Damage at Night

Sakal

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात काल शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला पोल्ट्री शेड , घरे , जनावरांचा गोठा, ग्रीन हाऊस तसेच शेतातील तरकारी पिके, केळीच्या बागा भुईसपाट झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या सूचनेनुसार काल रात्रीच आठ वाजता तहसीलदार सचिन वाघ यांनी लाखणगाव परिसरातील नुकसानीची पहाणी करून पंचनाम्याचे आदेश दिले आहे.

