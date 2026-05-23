Ambegaon Rain : आंबेगावचे तहसीलदार सचिन वाघ यांची तत्परता; अवकाळी मुसळधार पावसातील नुकसानीची रात्रीच पाहणी

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात काल शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला पोल्ट्री शेड , घरे , जनावरांचा गोठा, ग्रीन हाऊस तसेच शेतातील तरकारी पिके, केळीच्या बागा भुईसपाट झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या सूचनेनुसार काल रात्रीच आठ वाजता तहसीलदार सचिन वाघ यांनी लाखणगाव परिसरातील नुकसानीची पहाणी करून पंचनाम्याचे आदेश दिले आहे. .तहसीलदार सचिन वाघ, पंचायत समितीच्या सदस्या अंकिता वाळुंज व स्थानिक ग्रामस्थ यांनी लाखणगाव, देवगाव व पोंदेवाडी परिसरामध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पोल्ट्री शेड, जनावरांचा गोठा तसेच दोन ठिकाणी राहते पडलेले घर इत्यादी ठिकाणी रात्रीच्या अंधारात भेटी दिल्या व पाहणी केली. सचिन वाघ यांनी लगेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने सर्व प्रकारच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले..या भागात झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवला जाईल असे तहसीलदार सचिन वाघ यांनी सांगितले..राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम व पंचायत समिती सदस्या श्वेता ढोबळे यांनीही आज शनिवारी सकाळी तालुक्याच्या पुर्व भागातील लाखणगाव परिसरातील अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या कुटुंबाना भेटी देऊन माहिती घेतली. तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करू असे देवदत्त निकम यांनी यावेळी सांगितले.