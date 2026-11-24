पुणे : मानवी आरोग्यास अत्यंत अपायकारक नवसागर आणि विषारी रसायने वापरून तयार केलेली गावठी हातभट्टीची दारू विक्री करणाऱ्या तरुणावर आंबेगाव पोलिसांनी कारवाई केली आहे. ही विषारी दारू पिल्याने परिसरातील काही मद्यपींना उलट्यांचा त्रास सुरू झाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला..याप्रकरणी पोलिस कर्मचारी ज्ञानेश्वर महादेव चित्ते (वय ३५) यांनी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून राजेंद्र प्रकाश कंजर (वय १९, रा. आंबेगाव खुर्द) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी कंजर हा सोमवारी (ता. २३) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास जांभुळवाडीतील दरी पुलाजवळ असलेल्या साई लॉज शेजारी गावठी दारूची विक्री करत असताना आढळून आला..त्याच्याकडील दारू पिल्याने काही जणांना उलट्यांचा त्रास झाला. पोलिसांनी कारवाई करत हा साठा जप्त केला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शरद झिने करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.